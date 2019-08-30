180 тонн рыбы растаяли по дороге в Челябинск

В Челябинск поступило 180 тонн рыбы с признаками разморозки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, 28 и 29 августа при проведении ветеринарного контроля за выгрузкой рыбы и рыбной продукции на хладокомбинате №1 в Челябинске сотрудники ведомства выявили нарушения условий транспортировки подконтрольной госветнадзору продукции – рыба поступила с признаками дефростации.

В четырех вагонах, прибывших со станций Гайдамак и Мыс Чуркин Дальневосточной железной дороги, температура в толще рыбы и рыбной продукции составила от минус 12,7 до минус 15 градусов вместо положенных техническим регламентом ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» минус 18 градусов.

Получателям продукции выдано предписание о помещении рыбы в изолированные условия хранения и о проведении обязательных лабораторных исследований. После получения исследований, проведенных по микробиологическим и органолептическим показателям, будет принято решение о дальнейшей судьбе продукции и возможности ее реализации в торговой сети.

Челябинск, Виктор Елисеев

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