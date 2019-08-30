В одной из российских школ открывают 24 первых класса

В школе №11 Краснодара 2 сентября откроется 24 первых класса: обозначать их будут литерами от «А» до «Ш».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это не единственное учебное заведение в городе с большим количеством первоклашек: в школе №66 организовано 20 первых классов, в школе №71 – 19.

Столь большой набор первоклассников объясняется расположением школ, пишет «Юга.ру»: учебные заведения находятся в активно застраиваемых микрорайонах.

«Вот беда только в том, что те, кто давал разрешение на строительства жилья, абсолютно не парился о строительстве школ, а точнее – со школы прибыли и откатов нет», – комментируют ситуацию в соцсетях.

Отметим, что Краснодар входит в число приоритетных городов России для желающих уехать от плохой экологии челябинцев: многие уже перевезли туда свои семьи.

И вот любопытная статистика: в Челябинске с населением 1 млн 200 тысяч человек в школы идет около 15 тысяч первоклассников, а в Краснодаре, где население на четверть меньше, – почти 18,5 тысяч.

Краснодар, Ольга Арсентьева

Краснодар. Другие новости 30.08.19

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