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Пятница, 30 августа 2019, 12:49 мск

Новости Челябинск

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Мэрия Челябинска забросила памятник культуры

Суд заставляет челябинских чиновников отремонтировать объект культурного наследия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Советского района провело проверка исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия в отношении здания по улице Борьбы, 28, в котором в 1921-1935 годах работал художник Николай Русаков.

В ходе проверки установлено, что объект включен в реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации и относится к объектам культурного наследия регионального значения. «Вместе с тем, в нарушение требований законодательства пользователем здания указанный объект культурного наследия не поддерживался в надлежащем техническом состоянии, денежные средства на проведение работ по принятию мер по сохранению объекта культурного наследия со стороны администрации Челябинска не выделялись», – заявили в прокуратуре.

Между тем, в здании располагается Центральная детская школа искусств. В этой связи, прокурором района в Советский районный суд подано заявление о возложении обязанности на мэрию и муниципальное учреждение произвести ремонт фасада здания, в том числе с элементами реставрации объекта культурного наследия.

Исковые требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме. На администрацию Челябинска, а также Центральную детскую школу искусств возложена обязанность по принятию мер по сохранению объекта культурного наследия.

Исполнение решения находится на контроле в прокуратуре района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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