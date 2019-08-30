Ледовый городок в центре Челябинска заполнят персонажами из детских книг

Челябинцы выбрали концепцию ледового городка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, по решению жителей столицы Южного Урала в этом году главными героями ледового городка на площади Революции станут персонажи произведений детских писателей.

В голосовании по выбору концепции главного ледового городка приняли участие 1134 человека.

За то, чтобы площадь украшали фигуры любимых героев из произведений известных детских писателей, высказалось 39,42%; «Город будущего» (футуризм, фантастические персонажи) хотят видеть 37,39% респондентов; проект «Русь богатырская» набрал 19,22% голосов; ответ «мне это не интересно» выбрали 3,97% жителей.

В ближайшее время с учетом выбранной челябинцами концепции будут проведены торги на разработку проекта ледового городка. Увидеть своими глазами любимых персонажей можно будет 28 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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