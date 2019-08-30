На Южном Урале задержали чиновника с четвертью миллиона рублей в карманах

В Челябинской области инженеру отдела городской администрации предъявлено обвинение в покушении на получение взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 29 августа в Челябинске инженер отдела администрации Верхнего Уфалея был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении взятки в 250 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за подписание акта выполненных работ по муниципальному контракту.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на получение взятки. Впрочем, ряд источников предполагают, что чиновник мог быть лишь «курьером», и взятка предназначалась для более крупной фигуры в мэрии.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление», – рассказали в силовом ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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