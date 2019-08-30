Еще один поселок Коркинского района не поддержали инициативу объединения

Депутаты поселка Первомайский не стали торопиться с поддержкой инициативы о создании Коркинского муниципального округа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», совет депутатов Первомайского городского поселения вслед за коллегами из поселка Розы сочли инициативу создания Коркинского муниципального округа преждевременной.

Напомним, инициатива об объединении города Коркино и двух примыкающих к нему поселков – Роза и Первомайский – появилась у руководства Коркинского района. В результате реформы должно появиться единое образование с одной администрацией (сейчас – четыре: районная и поселковые) и единым представительным органом.

8 августа глава района Наталья Лощинина поделилась идеей с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером. Глава региона идею поддержал, оговорив в качестве обязательного условия объединения согласие жителей.

После этого районное руководство резво взялось продавливать инициативу на местах. Так, уже 15 августа в её поддержку выступило собрание депутатов Коркинского района, назначив на 25 сентября публичные слушания по этому вопросу. 28 августа поддержало инициативу и собрание депутатов Коркинского городского поселения.

А вот с двумя посёлками начались проблемы. В повестку заседания собрания депутатов Розинского городского поселения, намеченного на 27 августа, вопрос о поддержке инициативы даже не был поставлен. А вчера, 29 августа, первомайские депутаты также не поддержали инициативу. Вместо назначения публичных слушаний парламентарии предложили создать рабочую группу, в которую войдут представители собраний депутатов трёх «обнуляемых» муниципалитетов, которой предстоит обсудить все возникающие при рассмотрении инициативы вопросы.

А вопросов, считают первомайцы, много. Например, сохранятся ли на их территории подразделения полиции, скорой медицинской помощи, больница и пожарная часть. Что будет с льготами, которые сейчас есть у учителей, так как они действуют лишь в территориях с численностью населения до 50 тысяч человек (в новом муниципалитете это число превысит 60 тысяч). Каким образом будут считать арендные платежи, налоги и сборы. И ещё ряд вопросов.

Лишь после того, как все эти вопросы будут сняты в рамках рабочей группы, можно говорить об объединении, настаивают депутаты Первомайского.

Между тем, среди экспертов крайне отрицательно оценивают спешку администрации района с объединением. По их мнению, г-жа Лощинина, спеша перевести на себя все властные рычаги в районе, по сути, подставила под удар врио губернатора. И скандал с попыткой «продавить» инициативу, прикрываясь поддержкой Алексея Текслера, разразившийся за неделю до губернаторских выборов, может крайне негативно сказаться на имидже врио.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.08.19

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