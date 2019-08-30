Последний день лета на Урале отметится заморозками

Последний день календарного лета в Челябинской области будет отмечен заморозками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», грядущей ночью температура воздуха в горах и низинах опустится до -2 градусов Цельсия.

Днем 31 августа ветер усилиться до 20 м/с. «В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварийные отключения энергосистем. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли, вал деревьев», – предупреждает ГУ МЧС по Челябинской области. Температура воздуха днем не выше +14, возможны дожди.

Такая погода продержится минимум до вторника.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.08.19

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