Учеников челябинской школы, где родители пожаловались на поборы, оставили без торжественной линейки

В Челябинске в школе, оскандалившейся со сбором денег на шоу к Дню знаний, для большинства учеников отменили линейку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родители челябинской школы №12 пожаловались на то, что в этом году их детей оставили без торжественного построения.

Напомним, год назад учреждение оказалось в центре скандала после того, как родители учащихся пожаловались на поборы: с них потребовали по 100 рублей за возможность их детей посетить праздничную линейку, приуроченную к Дню знаний.

Руководство школы объяснило тогда поборы тем, что для учащихся готовится настоящая шоу-программа. А деньги нужны для оплаты работы приглашённых аниматоров. Впрочем, подобное объяснение не устроило прокуратуру, потребовавшую воздержаться от поборов и направившую в полицию материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Правда, дело в итоге не завели.

Год спустя школа вновь оказалась в центре скандала. На сей раз деньги с родителей решили не собирать. И просто отменили линейку 2 сентября. «Директор решила проучить всех и просто отменила линейки, молодец, настоящий педагог и руководитель, – цитирует 74.ru возмущённую родительницу. – Теперь вместо бантов, букета и праздника у детей будут просто уроки. Мы не хотим фильдеперсовых линеек, не хотим фарса и чего-то из ряда вон... Почему нельзя просто бесплатно провести линейку 10 минут, поздравить всех с праздником и выпустить шарики? Делаем выводы: есть деньги – будет праздник, нет денег – сами виноваты, – написала мама одного из учеников».

В образовательном учреждении заявили, что изменение формата праздника связано с погодой и пожеланиями родителей. Поэтому на линейку пригласили только учеников 1-х, 5-х и 11-х классов. Остальных учащихся будут встречать в самой школе, где тоже будет торжественная обстановка, заверили в администрации школы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.08.19

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