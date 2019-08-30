В центре Челябинска два авто вылетели на тротуар

В Челябинске на перекрестке, снискавшем дурную славу, две машины вылетели на тротуар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 30 августа, в середине дня на пересечении улиц Доватора и Шаумяна. Фото с места ДТП появились в социальных сетях.

По словам очевидцев, внедорожник Nissan и «Лада» столкнулись и вылетели на тротуар в районе светофора, в нескольких метрах от остановки общественного транспорта. Челябинцы отмечают, что аварии на этом перекрёстке происходят регулярно.

Напомним, перекрёсток Доватора – Шаумяна приобрёл печальную славу в 2013 году, когда здесь из-за двух лихачей, устроивших гонки, погибли 35-летняя челябинка и её пятилетняя дочь: автомобиль одного из гонщиков после столкновения с другой машиной вылетел на тротуар, где женщина с ребёнком ждала автобус на остановке.

Несколько аварий произошло здесь и в нынешнем году. Так, в январе ночью внедорожник иностранного производства снёс цветочный киоск. А две недели назад столкнулись легковушка и автомобиль такси, после чего машина такси перевернулась.

Горожане переживают, что теперь, когда дорогу снова закатали новым асфальтом, число ДТП будет только расти.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.08.19

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