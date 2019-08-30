Епископа Магнитогорского Иннокентия перевели в Татарстан

Синод РПЦ перевёл епископа Магнитогорского Иннокентия на кафедру в Елабуге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 30 августа, Священный Синод Русской Православной Церкви, принял решение о переводе одного из южноуральских архиереев на другую кафедру. Решение опубликовано на официальном сайте Московской Патриархии.

«Преосвященным Елабужским, викарием Казанской епархии быть епископу Магнитогорскому и Верхнеуральскому Иннокентию, освободив его от управления Магнитогорской епархией, – говорится в журналах заседания Священного Синода. – Временное управление Магнитогорской епархией поручить Преосвященному митрополиту Челябинскому и Миасскому Григорию, главе Челябинской митрополии».

Напомним, в этом году в Магнитогорской епархии прогремело несколько скандалов. В апреле одна из прихожанок, дочь сотрудницы епархии обвинила епархиального эконома, брата архиерея в избиении матери. А через несколько дней некоторые верующие ополчились на супругу одного из священников, регулярно публиковавшую на своей странице в соцсетях слишком светски мнению, фотографии. В итоге иерея временно перевели на службу в поселок Фершампенуаз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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