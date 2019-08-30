Мэрия Челябинска не заплатит за мусорный коллапс

Суд отказал челябинцам в компенсации морального ущерба от мусорного колапса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Советский районный суд Челябинска сегодня, 30 августа, отказал в удовлетворении иска шестерых челябинцев, требовавших от администрации города и МУП «ГорЭкоЦентра» по 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за дискомфорт, который горожане чувствовали во время мусорного коллапса прошлого года.

Челябинцы в суде рассказали, что скапливавшиеся на протяжении нескольких недель отходы распространяли ужасную вонь, по дворам начали бегать крысы, что представляло опасность для жителей. Процесс продолжался с апреля этого года. Но в итоге суд отказал в удовлетворении иска.

«Суть статьи, на которую мы ссылаемся, в том, чтобы компенсировать физический вред и морально-нравственный. Но практика судебная не хочет или ещё не готова в полной мере взыскивать компенсацию вреда, когда нет физического, – цитирует 74.ru представителя истцов. – Получается, кого-то должна была укусить крыса, у кого-то должна была открыться тошнота, рвота, понос, золотуха, должна была какая-то эпидемия случиться, это нужно было зафиксировать. Но позиция истцов совсем другая. Нужно человеку жить в нормальных условиях. Нам не нужно было, чтобы у нас выросла третья рука, нам достаточно было дискомфорта. Это и есть наши нравственные страдания, они не связаны с физическими. Что прокурор, что суд говорят: «Давайте какие-то справки медицинские». А зачем? Зачем лепить непонятно что, справки липовые собирать?"

Челябинцы намерены продолжить отстаивать свою правоту в судах более высоких инстанций.

Напомним, мусорный коллапс произошел в Челябинске в сентябре прошлого года, когда власти скоропалительно закрыли городскую свалку и перенаправили мусорные потоки на полигон в Полетаево. В итоге, действовавшие перевозчики отказались вывозить отходы, пожаловавшись на увеличении издержек и нежелании мэрии это увеличение компенсировать. Решить проблему удалось лишь спустя месяц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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