До выборов осталось 6 дней: представители парламентский партий начали обвинять друг друга в нападениях

Предвыборная борьба в Челябинске перешла в стадию открытых боевых действий: представители парламентский партий начали обвинять друг друга в нападениях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пресс-секретарь челябинского отделения «Справедливой России» Ангелина Попцова заявила, что депутат Курчатовского райсовета от «Единой России» Сергей Таранин пытался отобрать у нее телефон, с помощью которого велась видеосъемка.

«Вот, как было дело. Валерий Карлович (Гартунг – прим НД) проводил встречу с избирателями в Курчатовском районе Челябинска, а местный районный депутат пришел, начал хамить, перебивать Валерия Карловича и мешать ему общаться с людьми. Я, как добросовестная пресс-служба, естественно, решила снять все это на видео, – написала Попцова на своей странице в Facebook. – Когда Таранин заметил, что я его снимаю, он стал ругаться, что не давал разрешения на съемку и вырывать у меня телефон из рук, угрожая его уничтожить. К счастью, у меня было с собой редакционное удостоверение, и это его, видимо напугало, так что телефончик уничтожен не был!!!»

На приложенном к посту видео депутат, действительно тянет руку к телефону и требует его уничтожить.

Ругани, правда, не слышно.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 01.09.19

Что такое не везет и как с ним бороться. Гороскоп РИА «Новый День» на сентябрь 2019. / В горах Южного Урала потерялась детская туристическая группа. / Полиция решила не наказывать координатора челябинского штаба Навального. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»