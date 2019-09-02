В музее-заповеднике «Аркаим» подожгли историческую реконструкцию

В музее-заповеднике «Аркаим» огонь уничтожил несколько объектов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожар вспыхнул в ночь с 31 августа на 1 сентября. На ликвидацию возгорания потребовалось более часа.

По словам министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина, огонь уничтожил два жилища каменного века (историческая реконструкция). По мнению чиновника, причиной возгорания стал пожог.

Отметим, это не единственный случай пожара в музеях за минувшее лето. 12 июня в национальном парке «Таганай» загорелся Музей природы. Огонь полностью уничтожил деревянное здание с тремя пристройками. Основная версия происшествия – тоже поджог.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 02.09.19

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