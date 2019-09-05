«Я ль на свете всех милее?» Челябинские кандидаты изощряются в привлечении внимания избирателей

Отчаявшись вызвать симпатию челябинских избирателей, кандидаты пытаются хотя бы привлечь их внимание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предвыборная гонка в Челябинске подходит к концу. И чем ближе её финал, тем судорожнее старания кандидатов привлечь к себе внимание.

Поначалу кандидаты старались вызвать симпатию избирателей своей забывчивостью. Тогда город заполонили листовки членов «Единой России», решивших не смущать челябинцев своей партийной принадлежностью. Правда, не все участники кампании смогли сохранить хладнокровие после того, как на них обрушились насмешки, а некоторые заинтересованные наблюдатели поинтересовались причинами такой «скромности» политиков. И один из кандидатов с возмущением заявил, что вовсе он не стесняется своей партийной принадлежности. Просто, мол, предвыборная кампания нужна не для пиара «Единой России», а для его пиара как кандидата.

Затем ряд начинающих и уже состоявшихся политиков решили прибегнуть к жалобам. Один из кандидатов вдруг обиделся на групп популярной социальной сети за то, что администрация сообщества не пропускает его посты и комментарии. А другой «стуканул» в администрацию президента России на одного из её сотрудников с челябинскими корнями, якобы «проталкивающего» в депутаты и спикеры гордумы своего бывшего шефа.

Сразу несколько участников кампании дружно забыли о запрете использовать в предвыборной борьбе образов известных чиновников и политиков, и на их листовках засветились министр экологии Челябинской области Сергей Лихачёв, председатель общественной палаты региона Олег Дубровин и глава Центрального района города Виктор Ереклинцев. Впрочем, не совсем понятно, на какую реакцию рассчитывал кандидат, привлекая такие спорные фигуры, как глава минэкологии и главный общественник области.

Другие пошли ещё дальше и смело записали себя в «Команду Текслера». Или просто сфотографировались рядом с врио губернатора. А уж «старшие товарищи» сопроводили фото соответствующим комментарием: мол, оба – достойны, оба – кандидаты...

Впрочем, все эти потуги смотрятся весьма и весьма скучно на фоне эпичных аватарок отдельных кандидатов. Например, один из них, с треском проигравший праймериз ЕР, но всё-таки ставший кандидатом от «партии власти» после того, как его более удачливый соперник внезапно расхотел участвовать в выборах, красуется в соцсетях в... форме контр-адмирала ВМФ США.

Впрочем, вполне вероятно, что этот претендент на депутатский мандат претендует на ассоциацию с Верховным правителем России Александром Колчаком. Но не реальным, а киношным, ибо Константин Хабенский, исполнивший роль Колчака в фильме «Адмирал», щеголял в мундире, который, по мнению некоторых критиков, весьма смахивает на форму американских ВМФ.

Другие кандидаты считают, что они сами круче любого героя и буквально обклеивают собственными ликами все стены на своем избирательном участке. В одном из микрорайонов Калининского района жители упорно срывали все листовки навязчивого претендента на мандат, но проиграли: кандидат написал свое имя на каждой (!) асфальтовой заплатке, появившейся в результате внезапно проведенного перед выборами ямочного ремонта.

Но есть и куда более скромные кандидаты. Они стараются лишь оградить горожан от назойливости участников предвыборной гонки. Кто-то, например, активно протестует против расклейки агитационных материалов на подъездах многоквартирных домов, снимая всё это на видео. А кое-где на северо-западе Челябинска управляющая компания запрещает проведение любых собраний собственников помещений в форме очного голосования. По совершенно случайному совпадению, руководитель УК тоже является кандидатом в депутаты районного совета.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.09.19

Жесткое решение: Госдума требует отчета от посла США и запрета Deutsche Welle. / «Какая-то абстракция»: Топилин «похоронил» мечту о 4-дневной рабочей неделе. / В Челябинской области уволили врача, пожаловавшегося на низкую зарплату и переработки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»