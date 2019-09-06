7 сентября ряд улиц в центре Челябинска закроют для транспорта и пешеходов

7 сентября ряд улиц в центре Челябинска будет закрыт для транспорта. Ограничения с вязаны с проведением массовых мероприятий, посвященных Дню города.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, днем в субботу движение будет перекрываться:

– по улице Тимирязева на участке от улицы Елькина до улицы Цвиллинга с 13 часов до 22 часов; – по улице Воровского от улицы Сони Кривой до площади Революции с 16 часов до 22 часов;

– по улице Елькина от улицы Воровского до улицы Тимирязева с 16 часов до 22 часов.

– по проспекту Ленина на участке от улицы Красной до улицы Цвиллинга с 18 часов до 22 часов (по мере необходимости).

В связи с проведением праздничного фейерверка с 20 часов до 22:30 будут перекрыты:

– Свердловский проспект от проспекта Ленина до проспекта Победы; – улица Труда от улицы Свободы до улицы Энгельса; – улица Кирова от проспекта Победы до улицы Труда; – улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда; – улица Братьев Кашириных от улицы Косарева до перекрестка с улицами Труда и Свободы.

Напомним, что перед фейерверком 9 мая улицу Кирова от Труда до Братьев Кашириных закрыли аж в 17:30. Причем, не только для автомобилей, но и для пешеходов. Ситуация может повториться и в этот раз.

В администрации города обещают, что общественный транспорт в ночь с 7 на 8 сентября будет работать до двух часов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.09.19

Самые крутые слухи недели: Дубровскому урок не впрок. / В мэрии Челябинска официально заявили об отставке Чигинцева. / «Не виноватая я!» В прокуратуре сочли, что депутат гордумы Челябинска не хотел обманывать дольщиков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»