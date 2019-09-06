Челябинск празднует День города (что, где, когда)

Челябинск намерен масштабно отметить День города.

Торжества в районах

В 12:00 в Саду Победы состоится торжественный концерт «С днем рождения, любимый город». Детская развлекательная программа, фестиваль танца, выступление лучших творческих коллективов города будут представлены для посетителей парка. Также состоится Этно-шоу «Zainetdin». Музыкант-мультиинструменталист Зайнетдин сыграет на 16 музыкальных инструментах.

В 13:30 в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко на празднике «Челябинск – мы любим тебя!» проведут детскую развлекательную программу для юных горожан. Также свое выступление подготовили лучшие творческие коллективы города. Здесь же повторится Этно-шоу «Zainetdin».

В 14:00 на площадке перед ледовой ареной «Трактор» начнется самое экстремальное шоу Дня города, где уникальные трюки на мотоциклах и вело-экстрим продемонстрируют лучшие спортсмены со всего мира. Специальный гость праздника – мотофристайлер команды Red Bull Алексей Колесников.

Заврешится экстрим-шоу в 17:00 концертом с участием Feduk, Назимы и Тимати.

В 16:00 в горсад им. А. С. Пушкина приглашают любителей инструментальной музыки на концерт «Классика большого города». В программе: выступление оркестра народных инструментов «Малахит» под руководством Виктора Лебедева, джазового оркестра «Биг-бэнд» под руководством Станислава Бережного и духового оркестра Челябинской филармонии под руководством Игоря Ежова.

В 16:00 в сквере на улице Молодогвардейцев и в 17:00 в парке культуры и отдыха Калининского района (ул. Чайковского, 185) начнутся торжественные программы «С днем рождения, любимый город»: мастер-классы, детская развлекательная программа, выставка народного творчества, выступления лучших творческих коллективов города будут представлены для посетителей сквера и парка.

Торжества городского масштаба

В 14:00 на Театральной площади выступлением учащихся детских школ искусств города Челябинска.

С 15:00 здесь заработает «Европа Плюс Парк» – место отдыха и развлечений для всех желающих: лаундж-зона расслабит и одновременно зарядит энергией не только отдыхающих, но и их гаджеты; мультимедийная зона создаст лучшие сторис с праздника и навсегда оставит в памяти этот невероятный день; детская развлекательная зона подарит положительные эмоции. На главной сцене настроение зрителям будут создавать известные радиоведущие – «Бригада У».

Ближе к вечеру Театральная площадь превратится в гигантский танцпол под открытым небом. Здесь выступят автор одного из самых главных хитов лета 2018 года, репер, трек которого достиг 3-го места в чарте iTunes всего за одни сутки, – Ivan Valeev, – и Luxor.

В 16:00 на площади Революции стартует шоу «Голоса и танцы Челябинска», которое будут вести Дмитрий Нагиев и Сергей Исаев.

До 18:00 будут выступать челябинские танцевальные коллективы и проходить отборочный творческие состязания. Оценивать выступления участников будут челябинский блогер Наталья Краснова, хореограф из Екатеринбурга Алиса Лишенко и заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

В 18:00 пройдет полуфинал, после чего начнется концерт группы «А-студио». В финал выйдут две команды, которые будут бороться за главный приз. В завершение шоу для челябинцев споют Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская.

В 20:00 в летнем театре Центрального парка культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина состоится световое Этно-шоу «Zainetdin», завершится мероприятие показом кинофильма «Тот самый Мюнхгаузен», начало трансляции в 22:00 часа.

В 22:00 субботняя череда праздничных мероприятий завершится фейерверком на набережной реки Миасс в 22:00.

В воскресенье, 8 сентября, празднование продолжится.

В 12:00 на Кировке начнется XIV фестиваль «Челябинск читающий».

В 15:00 на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Гагарина начнется фестиваль рок-музыки «В ритме рока». Лучшие челябинские рок-исполнители выступят в многочасовом музыкальном марафоне. Компанию им составит известная российская рок-группа «Анимация».

Челябинск, Виктор Елисеев

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