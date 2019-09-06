Челябинский транспорт в День города будет работать в особом режиме

Мэрия Челябинска рассказала, как будет работать транспорт в День города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением праздничных мероприятий 7 сентября общественный транспорт изменит схемы движения, а после праздничного фейерверка развезет горожан по домам.

На театральной площади состоится концерт, и троллейбус №5 с 13:30 будет следовать через площадь Революции в обе стороны маршрута АМЗ – пл. Революции – Вокзал.

В связи с проведением праздничного фейерверка с 20:00 до 22:30 будет закрыто движение по улице Кирова от улицы Труда до Проспекта Победы; по улице Братьев Кашириных от улицы Косарева до улицы Свободы / Труда; по Свердловскому проспекту от проспекта Победы до проспекта Ленина; по улице Труда от улице Российской до улицы Энгельса; по проспекту Ленина от Красной до улицы Советской.

Транспорт направляется по следующим маршрутам:

Трамвай

№ 3 ЧМК – Теплотех – Российская – Карла Маркса – Завод им.Колющенко;

№ 5 ЧЭМК – Горького – Карла Маркса – Завод. им Колющенко;

№ 15 отравлением с ЧТЗ в 21:38, 21:58, 22:05, проследуют по Горького до Теплотехнического института;

№ 15 отравлением с Чичерина в 22:02, также только до Теплотехнического института;

№ 16 Чичерина – Теплотех – Российская – Карла Маркса – Завод им. Колющенко; отравлением с Чичерина в 20:18 следует по Кирова до остановки «Театр оперы и балета», в 20:45, 21:26, 21:47 проследуют до Першино;

№ 17 рейсы отправлением с Чичерина в 19:36, 19:56 проследует до остановки ДС «Юность», в 20:25 до ЧМК;

№ 20 рейсы отправлением с Медгородка в 20:10 только до остановки ДС «Юность», с ЧМК в 19:54, 20:21 до ЧЭМК.

Маршруты трамвай № 7, 18, 19 работают без изменений.

Маршруты троллейбуса № 10, 11, 26 также без изменений.

Автовокзал «Центральный во дворце спорта «Юность» завершит свою работу в 18:00. Все рейсы будут прибывать, и отправляться от автостанции у Областной больницы.

После праздничного фейерверка транспорт будет сосредоточен по Свердловскому проспекту от Алого поля до улицы Калинина.

В сторону ЧМЗ и с/з будут работать:

Троллейбусные маршруты:

троллейбусы №№ 7, 12 до АМЗ,

троллейбус № 7 до ЧМК по Румянцева, Богдана Хмельницкого,

троллейбус № 12 до Молдавской по Комсомольскому проспекту.

Автобусные маршруты:

№ 15 до ЧМК по Румянцева, 60-летия Октября,

№ 56 в сторону Чичерина по Комсомольскому проспекту,

№ 56 в сторону Железнодорожного вокзала по Свердловскому проспекту, проспекту Ленина, ул.Свободы.

Железнодорожный вокзал:

Автобус маршрута № 64 Железнодорожный вокзал – Автобусный парк (по Братьев Кашириных, Чичерина, Бейвеля, Благих);

Трамваи:

№ 3 Завод им. Колющенко – ЧМК;

№ 5 Завод им. Колющенко – ЧЭМК» (по Карала Маркса, Горького);

№ 7 Завод им. Колющенко – ЧГРЭС (по Карала Маркса, Российской);

№ 8 Завод им. Колющенко – Чистопольская (по Карала Маркса);

№ 16 Завод им. Колющенко – Чичерина».

На остановке «Театр оперы и балета» будут ожидать трамваи:

№ 16 Театр оперы и балета – Завод им. Колющенко;

№ 22 Театр оперы и балета – Карла Маркса – Чистопольская.

На остановке «Улица Калинина» (по ул. Кирова) – трамваи:

№ 14 Калинина – ЧМК – Копровый;

№ 15 Калинина – пр. Победы – Горького – ЧТЗ;

№ 16 Калинина – пр. Победы – Чичерина;

№ 22 Калинина – Карла Маркса – Чистопольская.

На остановке «Улица Калинина» (по Свердловскому пр.):

Троллейбусы:

№ 7 до АМЗ;

№ 7 до ЧМК (по Румянцева, Богдана Хмельницкого);

№ 12 до Молдавской (по Комсомольскому проспекту).

Автобусы:

№ 15 до ЧМК по Румянцева, 60-летия Октября;

№ 56 (маршрутное таки) до Чичерина по Комсомольскому проспекту.

Теплотехнический институт:

Трамваи:

№ 3 Теплотехнический институт – ЧМК,

№ 15 Теплотехнический институт Чичерина,

№ 15 Теплотехнический институт – ЧТЗ,

№ 15 Теплотехнический институт – пр. Победы – Горького – ЧТЗ;

Автобусы:

№ 39 Теплотехнический институт – Хохрякова – ЧТЗ,

№ 39 Теплотехнический институт – Комсомольский проспект – Чичерина,

№ 86 Теплотехнический институт – Комарова – Мехколонна,

№ 91 Теплотехнический институт – Горького – Ленинский район (ТК

Молния),

№ 91 Теплотехнический институт – Комсомольский проспект – С. Юлаева.

В районе дворца спорта «Юность» будут ходить:

Трамваи:

№ 17 до Медгородка,

№ 17 до Чичерина,

№ 20 до ЧМК;

Троллейбусы:

№ 7 до АМЗ,

№ 7 до ЧМК (по Румянцева, Богдана Хмельницкого),

№ 12 до Молдавской (по Комсомольскому проспекту);

Автобусы:

маршрутное такси № 56 до ж/д вокзала по Свердловскому проспекту, проспекту Ленина, Свободы.

На остановке «Алое поле» будут находиться троллейбусы:

№ 7 Алое поле – АМЗ;

№ 7 Алое поле – ЧМК по Румянцева, Богдана Хмельницкого;

№ 8 Алое поле – ЧКПЗ по улице Гагарина, Новороссийской, Машиностроителей;

№ 8, 19 до ПкиО;

№ 12 Алое поле – Молдавская по Комсомольскому проспекту;

№ 14 Алое поле – ЧМК по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту;

№ 17 Алое поле – Молдавская по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев;

№ 19 Алое поле – Первоозерный по Героев Танкограда, Бажова;

№ 26 Алое поле – Молдавская по Братьев Кашириных, Чичерина;

Автобус № 15 Алое поле – ЧМК по Румянцева, 60-летия Октября;

№ 16 Алое поле – ЧМК через ЮУрГУ, ЧелГУ, Шагол, Пети Калмыкова, 60-летия Октября.

На перекрестке улиц Труда и Энгельса будут ожидать троллейбусы трех маршрутов:

№ 14 до ЧМК по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту, Румянцева, Богдана Хмельницкого;

№ 17 до улицы Молдавской по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев;

№ 26 до улицы Молдавской по Братьев Кашириных, Чичерина.

На остановке Площадь Революции будут находиться троллейбусы:

№ 8, 19 до ПкиО;

№ 14 Площадь Революции – ЧМК по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту;

№ 17 Площадь Революции – Молдавская по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев;

№ 26 Площадь Революции – Молдавская по Братьев Кашириных, Чичерина.

На остановке улица Краснознамённая по Братьев Кашириных:

Автобусы:

№ 39 ост. ул. Краснознамённая – Бр. Кашириных – Чичерина;

№ 86 ост. ул. Краснознамённая – Бр. Кашириных – Ак. Королёва.

Челябинск, Виктор Елисеев

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