Челябинский транспорт в День города будет работать в особом режиме

Мэрия Челябинска рассказала, как будет работать транспорт в День города.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением праздничных мероприятий 7 сентября общественный транспорт изменит схемы движения, а после праздничного фейерверка развезет горожан по домам.
На театральной площади состоится концерт, и троллейбус №5 с 13:30 будет следовать через площадь Революции в обе стороны маршрута АМЗ – пл. Революции – Вокзал.
В связи с проведением праздничного фейерверка с 20:00 до 22:30 будет закрыто движение по улице Кирова от улицы Труда до Проспекта Победы; по улице Братьев Кашириных от улицы Косарева до улицы Свободы / Труда; по Свердловскому проспекту от проспекта Победы до проспекта Ленина; по улице Труда от улице Российской до улицы Энгельса; по проспекту Ленина от Красной до улицы Советской.
Транспорт направляется по следующим маршрутам:
Трамвай
№ 3 ЧМК – Теплотех – Российская – Карла Маркса – Завод им.Колющенко;
№ 5 ЧЭМК – Горького – Карла Маркса – Завод. им Колющенко;
№ 15 отравлением с ЧТЗ в 21:38, 21:58, 22:05, проследуют по Горького до Теплотехнического института;
№ 15 отравлением с Чичерина в 22:02, также только до Теплотехнического института;
№ 16 Чичерина – Теплотех – Российская – Карла Маркса – Завод им. Колющенко; отравлением с Чичерина в 20:18 следует по Кирова до остановки «Театр оперы и балета», в 20:45, 21:26, 21:47 проследуют до Першино;
№ 17 рейсы отправлением с Чичерина в 19:36, 19:56 проследует до остановки ДС «Юность», в 20:25 до ЧМК;
№ 20 рейсы отправлением с Медгородка в 20:10 только до остановки ДС «Юность», с ЧМК в 19:54, 20:21 до ЧЭМК.
Маршруты трамвай № 7, 18, 19 работают без изменений.
Маршруты троллейбуса № 10, 11, 26 также без изменений.
Автовокзал «Центральный во дворце спорта «Юность» завершит свою работу в 18:00. Все рейсы будут прибывать, и отправляться от автостанции у Областной больницы.
После праздничного фейерверка транспорт будет сосредоточен по Свердловскому проспекту от Алого поля до улицы Калинина.
В сторону ЧМЗ и с/з будут работать:
Троллейбусные маршруты:
троллейбусы №№ 7, 12 до АМЗ,
троллейбус № 7 до ЧМК по Румянцева, Богдана Хмельницкого,
троллейбус № 12 до Молдавской по Комсомольскому проспекту.
Автобусные маршруты:
№ 15 до ЧМК по Румянцева, 60-летия Октября,
№ 56 в сторону Чичерина по Комсомольскому проспекту,
№ 56 в сторону Железнодорожного вокзала по Свердловскому проспекту, проспекту Ленина, ул.Свободы.
Железнодорожный вокзал:
Автобус маршрута № 64 Железнодорожный вокзал – Автобусный парк (по Братьев Кашириных, Чичерина, Бейвеля, Благих);
Трамваи:
№ 3 Завод им. Колющенко – ЧМК;
№ 5 Завод им. Колющенко – ЧЭМК» (по Карала Маркса, Горького);
№ 7 Завод им. Колющенко – ЧГРЭС (по Карала Маркса, Российской);
№ 8 Завод им. Колющенко – Чистопольская (по Карала Маркса);
№ 16 Завод им. Колющенко – Чичерина».
На остановке «Театр оперы и балета» будут ожидать трамваи:
№ 16 Театр оперы и балета – Завод им. Колющенко;
№ 22 Театр оперы и балета – Карла Маркса – Чистопольская.
На остановке «Улица Калинина» (по ул. Кирова) – трамваи:
№ 14 Калинина – ЧМК – Копровый;
№ 15 Калинина – пр. Победы – Горького – ЧТЗ;
№ 16 Калинина – пр. Победы – Чичерина;
№ 22 Калинина – Карла Маркса – Чистопольская.
На остановке «Улица Калинина» (по Свердловскому пр.):
Троллейбусы:
№ 7 до АМЗ;
№ 7 до ЧМК (по Румянцева, Богдана Хмельницкого);
№ 12 до Молдавской (по Комсомольскому проспекту).
Автобусы:
№ 15 до ЧМК по Румянцева, 60-летия Октября;
№ 56 (маршрутное таки) до Чичерина по Комсомольскому проспекту.
Теплотехнический институт:
Трамваи:
№ 3 Теплотехнический институт – ЧМК,
№ 15 Теплотехнический институт Чичерина,
№ 15 Теплотехнический институт – ЧТЗ,
№ 15 Теплотехнический институт – пр. Победы – Горького – ЧТЗ;
Автобусы:
№ 39 Теплотехнический институт – Хохрякова – ЧТЗ,
№ 39 Теплотехнический институт – Комсомольский проспект – Чичерина,
№ 86 Теплотехнический институт – Комарова – Мехколонна,
№ 91 Теплотехнический институт – Горького – Ленинский район (ТК
Молния),
№ 91 Теплотехнический институт – Комсомольский проспект – С. Юлаева.
В районе дворца спорта «Юность» будут ходить:
Трамваи:
№ 17 до Медгородка,
№ 17 до Чичерина,
№ 20 до ЧМК;
Троллейбусы:
№ 7 до АМЗ,
№ 7 до ЧМК (по Румянцева, Богдана Хмельницкого),
№ 12 до Молдавской (по Комсомольскому проспекту);
Автобусы:
маршрутное такси № 56 до ж/д вокзала по Свердловскому проспекту, проспекту Ленина, Свободы.
На остановке «Алое поле» будут находиться троллейбусы:
№ 7 Алое поле – АМЗ;
№ 7 Алое поле – ЧМК по Румянцева, Богдана Хмельницкого;
№ 8 Алое поле – ЧКПЗ по улице Гагарина, Новороссийской, Машиностроителей;
№ 8, 19 до ПкиО;
№ 12 Алое поле – Молдавская по Комсомольскому проспекту;
№ 14 Алое поле – ЧМК по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту;
№ 17 Алое поле – Молдавская по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев;
№ 19 Алое поле – Первоозерный по Героев Танкограда, Бажова;
№ 26 Алое поле – Молдавская по Братьев Кашириных, Чичерина;
Автобус № 15 Алое поле – ЧМК по Румянцева, 60-летия Октября;
№ 16 Алое поле – ЧМК через ЮУрГУ, ЧелГУ, Шагол, Пети Калмыкова, 60-летия Октября.
На перекрестке улиц Труда и Энгельса будут ожидать троллейбусы трех маршрутов:
№ 14 до ЧМК по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту, Румянцева, Богдана Хмельницкого;
№ 17 до улицы Молдавской по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев;
№ 26 до улицы Молдавской по Братьев Кашириных, Чичерина.
На остановке Площадь Революции будут находиться троллейбусы:
№ 8, 19 до ПкиО;
№ 14 Площадь Революции – ЧМК по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту;
№ 17 Площадь Революции – Молдавская по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев;
№ 26 Площадь Революции – Молдавская по Братьев Кашириных, Чичерина.
На остановке улица Краснознамённая по Братьев Кашириных:
Автобусы:
№ 39 ост. ул. Краснознамённая – Бр. Кашириных – Чичерина;
№ 86 ост. ул. Краснознамённая – Бр. Кашириных – Ак. Королёва.
Челябинск, Виктор Елисеев
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