В Челябинске членов избирательных комиссий поделили на касты

Члены избирательных комиссий в Челябинске массово жалуются на недопуск на избирательные участки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», последнее подобное нарушение зафиксировано в лицее №97, где расположены участковые комиссии №579 и №2280. Об этом сообщает портал «Карта нарушений на выборах».

«Сегодня около 14 часов члены с правом совещательного голоса (ПСГ) пришли в здание лицея № 97 (ул. Чичерина, 27Б), в котором находятся УИК 579 и 2280. Когда они хотели войти в здание, их остановил охранник. Охранник обратился с вопросом к членам с правом решающего голоса (ПРГ), находившимся в помещении комиссий: он спросил, можно ли допускать ПСГ. Ему ответили, что допускать не надо, пусть ПСГ приходят после 16 часов (во время, предназначенное для посещения избирателей). Охранник не впустил ПСГ в здание, хотя там находятся в помещении комиссии ПРГ и выполняют какую-то работу», – сообщает наблюдатель.

Аналогичная ситуация произошла и вчера, 5 сентября. Тогда членов УИК с правом совещательного голоса также не пустили в здание лицея №97. «Внутри помещения комиссии уже находятся члены комиссии с решающим голосом, и они не пускают других членов комиссии под предлогом того, что досрочное голосование начнется только в 16:00», – сообщил источник портала «Карта нарушения на выборах».

Интересно, что лицей №97 фигурирует и в других жалобах. Так, 4 сентября наблюдатели заявили о нарушениях на избирательных участках №575 и опять-таки №579 и №2280 (все расположены в Калининском районе Челябинска). Члены УИК с правом совещательного голоса сочли, что конверты, предназначенные для упаковки бюллетеней досрочного голосования, обладают недостаточной плотностью: на просвет можно разглядеть содержимое конверта, включая отметку в бюллетене. Между тем, закон требует, чтобы конверты были «специальными непрозрачными».

По этому поводу члены с ПСГ подготовили жалобы. В УИК 575 жалобу приняли, а в УИК 579 и 2280 отказали в приеме жалоб. А на следующий день «строптивых» членов УИК уже перестали допускать на избирательные участки.

«Кастовым» подходом отличаются не только избиркомы Калининского района. Так, 31 августа член комиссии с правом совещательного голоса пожаловалась на недопуск на заседание ТИК Тракторозаводского района. Секретарь ТИК даже вызвала полицию для охраны кабинета. Произошло это после того, как у секретаря ТИК случился конфликт с другим членом комиссии по поводу наклеивания на конверты для досрочного голосования пломб, позволяющих убедиться в отсутствии фальсификаций до дня выборов.

Конечно, не обходится и без старого доброго принуждения избирателей к голосованию за «нужных» кандидатов со стороны работодателей. Например, 31 августа появилась информация, что за своих выдвиженцев заставляет голосовать руководство одного из заводов: «В день выборов собирают всех работников на автобусах и везут на определенную избирательную точку, заранее заставляют брать открепительные листы и принуждают голосовать за «своих» кандидатов. Угрожают применять санкции к работникам, которые не возьмут открепительные листы и не проголосуют», – сообщает «Карта нарушений на выборах».

Челябинск, Виктор Елисеев

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