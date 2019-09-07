В России начался единый день голосования: кого и где выбирают

В России начался единый день голосования: избирательные участки уже открылись на Сахалине и Чукотке, в течение ближайшего часа выборы начнутся в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 19 регионах сегодня выбирают главу субъекта Федерации:

Прямые выборы губернаторов:

Астраханская область Сахалинская область Курганская область Липецкая область Санкт-Петербург Забайкальский край Курская область Республика Башкортостан Челябинская область Республика Алтай Республика Калмыкия Оренбургская область Мурманская область Ставропольский край Волгоградская область Вологодская область

Выборы глав республик через парламенты:

Кабардино-Балкарская Республика Республика Ингушетия Республика Крым

В 13 регионах выбирают депутатов законодательных органов государственной власти:

Республика Алтай Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай Кабардино-Балкарская Республика Парламент Кабардино-Балкарской Республики Карачаево-Черкесская Республика Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики Республика Марий Эл Государственное Собрание Республики Марий Эл Республика Татарстан Государственный Совет Республики Татарстан Республика Тыва Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва Хабаровский край Законодательная дума Хабаровского края Брянская область Брянская областная дума Волгоградская область Волгоградская областная дума Тульская область Тульская областная дума Москва Московская городская дума Республика Крым Государственный Совет Республики Крым Севастополь Законодательное собрание Севастополя

В 3 регионах выбирают глав административных центров субъекта РФ:

Улан-Удэ Новосибирск Анадырь

В 22 регионах выбирают депутатов представительных органов административных центров регионов:

Прямые выборы

Республика Бурятия Улан-Удэ Улан-Удэнский городской совет депутатов Республика Ингушетия Магас Городской совет муниципального образования «Городской округ город Магас» Республика Калмыкия Элиста Элистинское городское собрание Республика Крым Симферополь Симферопольский городской совет городского округа город Симферополь Республики Крым Республика Марий Эл Йошкар-Ола Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» Республика Северная Осетия – Алания Владикавказ Собрание представителей города Владикавказ Забайкальский край Чита Дума городского округа «Город Чита» Хабаровский край Хабаровск Хабаровская городская дума Амурская область Благовещенск Благовещенская городская дума Брянская область Брянск Брянский городской совет народных депутатов Вологодская область Вологда Вологодская городская дума Иркутская область Иркутск Дума города Иркутска Курганская область Курган Курганская городская дума Мурманская область Мурманск Совет депутатов города Мурманска Пензенская область Пенза Пензенская городская дума Сахалинская область Южно-Сахалинск Городская дума города Южно-Сахалинска Тульская область Тула Тульская городская дума Еврейская автономная область Биробиджан Городская дума муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области Ненецкий автономный округ Нарьян-Мар Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» Чукотский автономный округ Анадырь Совет депутатов городского округа Анадырь Ямало-Ненецкий автономный округ Салехард Городская дума города Салехарда

Непрямые выборы

Челябинская область Челябинск Челябинская городская дума

В Санкт-Петербурге выбирают муниципальные советы муниципальных образований города.

В 4 регионах пройдут довыборы в Государственную Думу РФ:

Новгородская область – Новгородский одномандатный – Бывший депутатА. В. Коровников избирательный округ (Единая Россия) Хабаровский край – Комсомольский одномандатный – Бывший депутат С. И. Фургал избирательный округ (ЛДПР) Свердловская область – Серовский одномандатный – Бывший депутат С. Ю. Бидонько избирательный округ (Единая Россия) Орловская область – Орловский одномандатный – Бывший депутат Н. Д. Ковалев избирательный округ (Единая Россия)

В 9 регионах дополнительно избирают депутатов парламентов субъектов Федерации:

Свердловская область Законодательное Собрание Свердловской области Кемеровская область Совет народных депутатов Кемеровской области Новгородская область Новгородская областная дума Республика Хакасия Верховный Совет Республики Хакасия Курская область Курская областная дума Тверская область Законодательное собрание Тверской области Костромская область Костромская областная дума Самарская область Самарская губернская дума Вологодская область Законодательное собрание Вологодской области

Голосование будет длиться 12 часов: с 8 до 20 часов по местному времени.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 07.09.19

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