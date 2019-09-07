В России начался единый день голосования: кого и где выбирают

В России начался единый день голосования: избирательные участки уже открылись на Сахалине и Чукотке, в течение ближайшего часа выборы начнутся в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 19 регионах сегодня выбирают главу субъекта Федерации:
Прямые выборы губернаторов:
- Астраханская область
- Сахалинская область
- Курганская область
- Липецкая область
- Санкт-Петербург
- Забайкальский край
- Курская область
- Республика Башкортостан
- Челябинская область
- Республика Алтай
- Республика Калмыкия
- Оренбургская область
- Мурманская область
- Ставропольский край
- Волгоградская область
- Вологодская область
Выборы глав республик через парламенты:
- Кабардино-Балкарская Республика
- Республика Ингушетия
- Республика Крым
В 13 регионах выбирают депутатов законодательных органов государственной власти:
- Республика Алтай Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай
- Кабардино-Балкарская Республика Парламент Кабардино-Балкарской Республики
- Карачаево-Черкесская Республика Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики
- Республика Марий Эл Государственное Собрание Республики Марий Эл
- Республика Татарстан Государственный Совет Республики Татарстан
- Республика Тыва Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
- Хабаровский край Законодательная дума Хабаровского края
- Брянская область Брянская областная дума
- Волгоградская область Волгоградская областная дума
- Тульская область Тульская областная дума
- Москва Московская городская дума
- Республика Крым Государственный Совет Республики Крым
- Севастополь Законодательное собрание Севастополя
В 3 регионах выбирают глав административных центров субъекта РФ:
- Улан-Удэ
- Новосибирск
- Анадырь
В 22 регионах выбирают депутатов представительных органов административных центров регионов:
Прямые выборы
- Республика Бурятия Улан-Удэ Улан-Удэнский городской совет депутатов
- Республика Ингушетия Магас Городской совет муниципального образования «Городской округ город Магас»
- Республика Калмыкия Элиста Элистинское городское собрание
- Республика Крым Симферополь Симферопольский городской совет городского округа город Симферополь Республики Крым
- Республика Марий Эл Йошкар-Ола Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»
- Республика Северная Осетия – Алания Владикавказ Собрание представителей города Владикавказ
- Забайкальский край Чита Дума городского округа «Город Чита»
- Хабаровский край Хабаровск Хабаровская городская дума
- Амурская область Благовещенск Благовещенская городская дума
- Брянская область Брянск Брянский городской совет народных депутатов
- Вологодская область Вологда Вологодская городская дума
- Иркутская область Иркутск Дума города Иркутска
- Курганская область Курган Курганская городская дума
- Мурманская область Мурманск Совет депутатов города Мурманска
- Пензенская область Пенза Пензенская городская дума
- Сахалинская область Южно-Сахалинск Городская дума города Южно-Сахалинска
- Тульская область Тула Тульская городская дума
- Еврейская автономная область Биробиджан Городская дума муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области
- Ненецкий автономный округ Нарьян-Мар Совет городского округа «Город Нарьян-Мар»
- Чукотский автономный округ Анадырь Совет депутатов городского округа Анадырь
- Ямало-Ненецкий автономный округ Салехард Городская дума города Салехарда
Непрямые выборы
- Челябинская область Челябинск Челябинская городская дума
В Санкт-Петербурге выбирают муниципальные советы муниципальных образований города.
В 4 регионах пройдут довыборы в Государственную Думу РФ:
- Новгородская область – Новгородский одномандатный – Бывший депутатА. В. Коровников избирательный округ (Единая Россия)
- Хабаровский край – Комсомольский одномандатный – Бывший депутат С. И. Фургал избирательный округ (ЛДПР)
- Свердловская область – Серовский одномандатный – Бывший депутат С. Ю. Бидонько избирательный округ (Единая Россия)
- Орловская область – Орловский одномандатный – Бывший депутат Н. Д. Ковалев избирательный округ (Единая Россия)
В 9 регионах дополнительно избирают депутатов парламентов субъектов Федерации:
- Свердловская область Законодательное Собрание Свердловской области
- Кемеровская область Совет народных депутатов Кемеровской области
- Новгородская область Новгородская областная дума
- Республика Хакасия Верховный Совет Республики Хакасия
- Курская область Курская областная дума
- Тверская область Законодательное собрание Тверской области
- Костромская область Костромская областная дума
- Самарская область Самарская губернская дума
- Вологодская область Законодательное собрание Вологодской области
Голосование будет длиться 12 часов: с 8 до 20 часов по местному времени.
Москва, Игорь Юров
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