Пожилой жительнице Верхнего Уфалея не дали проголосовать на избирательном участке

81-летней жительнице Верхнего Уфалея не дали проголосовать на избирательном участке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на участке №889в центре города. Когда пенсионерка пришла в УИК и предъявила паспорт, выяснилось, что ее нет в списках избирателей. Оказалось, что женщину внесли в список для голосующих на дому.

«Когда в прошлом году избирали президента, у нас была плохая погода, а я себя плохо чувствовала, я позвонила в избирательную комиссию и попросила, чтобы ко мне пришли домой, – рассказала пенсионерка. – Поскольку до 19 часов ко мне никто не пришел, я обратилась в Совет ветеранов, и только после этого ко мне я вились с переносной урной. Я тогда возмутилась подобным отношением и вообще отказалась голосовать. На этот раз я никуда никому не звонила, никого ни о чем не просила, но кто-то за меня решил, как и где мне голосовать. Я сама работала председателем избирательной комиссии, и знаю, как готовятся документы. То, что произошло сегодня, – это бардак и непрофессионализм председателя и секретаря комиссии».

Проголосовать на участке женщине так и не дали, а через примерно час к ней пришли с переносной урной.

Кстати, подобный случай в Верхнем Уфалее не единичный: как стало известно «Новому Дню» в списки для голосования на дому включили много пенсионеров, об этом не просивших. Некоторые обрадовались такому сюрпризу – и не пришлось никуда идти, но есть и те, кто понимает, что это прямое нарушение выборного законодательства и высказывают возмущение.

Наблюдатели отмечают, что в ходе текущей избирательной кампании списки для голосования на дому максимально большие. Как результат: фиксируется много случаев, когда пенсионер или инвалид не живет по указанному адресу или комиссию на дом не вызывал.

Кроме того, сообщается, что, например, в Челябинске соцработники при надомном голосовании агитируют избирателей за «Единую Россию».

Челябинск, Светлана Намская

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