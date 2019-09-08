В Челябинске кандидатов и членов избиркомов оставили без связи

Неизвестные злоумышленники блокируют работу средств связи кандидатов в депутаты, наблюдателей и членов избирательных комиссий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ещё утром атаке неизвестных подверглись телефоны председателя избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертаса и его заместителей: их номера поставили на автодозвон.

Позднее о подобном заявили руководители Законодательного собрания Челябинской области.

Затем начали поступать жалобы от кандидатов. «Звонят и сбрасывают, – рассказывает кандидат в депутаты Константин Гончаренко в соцетях. – Сначала звонки стали поступать через Вайбер, я его удалил – стали звонить просто на телефон. Я пробовал перезванивать – ответили, что не звонили».

О такой же проблеме сообщил кандидат Сергей Усольцев и несколько наблюдателей. «Возможно, кто-то незаконно использует личные данные жителей, – комментирует Сергей Усольцев. – Фактически, они парализуют работу кандидата или наблюдателя, ведь телефоном пользоваться во время такой атаки просто невозможно. В результате пострадавший остается без связи и с севшим аккумулятором».

Настойчивыми звонками уже заинтересовалась полиция.

Челябинск, Виктор Елисеев

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