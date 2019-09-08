Более половины избирателей Южного Урала не дошли до избирательных участков

Явка избирателей в Челябинской области на 18:00 составила 38,46%.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидируют все те же Нагайбакский, Уйский, Варненский районы.
Менее всего активны избиратели Озерска, Златоуста и Центрального района Челябинска.
Избирательные участки закроются менее через час.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 08.09.19
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