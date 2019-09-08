Подделка документов и имен: на Южном Урале завершилось голосование

В Челябинской области завершилось голосование.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня южноуральцы выбирали губернатора, в Челябинске – районных депутатов, в Трехгорном – городское Собрание. Кроме того, довыборы и выборы прошли сегодня в Миассе и 24 муниципальных районах. Всего было организовано 68 избирательных кампаний, выбраны 496 должностных лиц и депутатов.

Явка избирателей составила 42,35% (отмечается, что это данные на 19:30).

Наблюдатели отмечают, что нарушений было много: избирателей пытались подкупить, на участках и рядом с ними велась агитация, множество вопросов возникло к организации надомного голосования – были случаи, когда пенсионерам отказывали в голосовании на участке, потому что их внесли в список «надомников», хотя сами они об этом не просили. Есть жалобы на некорректное поведение членов УИК В свою очередь, сотрудники избирательных комиссий жаловались на наблюдателей: мол, мешали ходить в туалет и требовали не брать с собой в уборную телефоны.

В облизбиркоме завили, что сообщений о нарушениях было мало и ни одно из них является значительным. Впрочем, после того, как и избирком, и суд отказались снять с выборов кандидата от «Единой России», представившего фальшивые документы (диплом о высшем образовании), сложно представить, что может считаться серьезным нарушением.

Избирательные комиссии приступают к подсчету голосов. Интересно, как процесс будет проходить в одномандатном округе №12 Калининского района – там на один мандат претендуют два полных тезки. Правда, у них разные биографии: когда один родился, второй уже получил срок за грабеж.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.09.19

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