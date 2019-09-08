Более половины жителей Южного Урала проигнорировали выборы

Более половины жителей Челябинской области проигнорировали выборы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», явка на 19 часов 30 минут составила 1 млн 103 тыс 906 избирателей, или 42, 35% от списочного состава обладающих правом голоса. Глава облизбиркома Серегей Обертас напомнил, что 5 лет назад на аналогичных выборах проголосовало 38,12% южноуральцев.

В 2019-м лидерами по явке стали Нагайбакский район – 65,04%, Троицк – 64,04% и Уйский район – 62,34%. Тройка аутсайдеров – Центральный район Челябинска – 36,41%, Курчатовский район Челябинска – 35,53%, Озерск – 33,21%.

По итогам на 20:00 эти цифры будут скорректированы, но незначительно.

Таким образом, больше половины южноуральцев выборы проигнорировали. В Челябинске голосовать за кандидатуры, выдвинутые на пост губернатора и в районные советы депутатов, отказались более 60%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.09.19

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