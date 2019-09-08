российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 8 сентября 2019, 19:02 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Более половины жителей Южного Урала проигнорировали выборы

Более половины жителей Челябинской области проигнорировали выборы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», явка на 19 часов 30 минут составила 1 млн 103 тыс 906 избирателей, или 42, 35% от списочного состава обладающих правом голоса. Глава облизбиркома Серегей Обертас напомнил, что 5 лет назад на аналогичных выборах проголосовало 38,12% южноуральцев.

В 2019-м лидерами по явке стали Нагайбакский район – 65,04%, Троицк – 64,04% и Уйский район – 62,34%. Тройка аутсайдеров – Центральный район Челябинска – 36,41%, Курчатовский район Челябинска – 35,53%, Озерск – 33,21%.

По итогам на 20:00 эти цифры будут скорректированы, но незначительно.

Таким образом, больше половины южноуральцев выборы проигнорировали. В Челябинске голосовать за кандидатуры, выдвинутые на пост губернатора и в районные советы депутатов, отказались более 60%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.09.19

Подделка документов и имен: на Южном Урале завершилось голосование. / Более половины избирателей Южного Урала не дошли до избирательных участков. / В Златоусте экстренных пациентов больницы лишили права голоса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Выборы, Политика, Россия,