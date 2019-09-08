Феномен: в последние полчаса голосования на Южном Урале резко подскочила явка

В последние полчаса голосования на Южном Урале неожиданно выросла активность избирателей. И выросла существенно.

Как уже сообщал «Новый День», около 20:00 глава областной избирательной комиссии Сергей Обертас сообщил, что по состоянию на 19:30 явка составила 42,35%. А после 23 часов появилась информация, что итоговая явка достигла 47,68%. Иными словами, за последние полчаса (участки закрылись в 20:00) до избирательных урн «добежали» 139 тысяч человек, или 5,33%.

Число внушительное, тем более, если учесть, что за предшествующие этому полтора часа проголосовало менее 4% имеющих право голоса, как и за период с 16 до 18 часов.

Всплеск активности официальные лица пока не комментируют.

Челябинск, Ольга Арсеньтева

Челябинск. Другие новости 08.09.19

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