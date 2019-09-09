В Челябинской области заканчивается подсчет голосов

Челябинск, Сентябрь 09 Новый День, Светлана Намская) – В Челябинской области обработано 98,34% избирательных бюллетеней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в губернаторской гонке расклад не изменился, меняется лишь доля полученных голосов.

Алексей Текслер – 69,44%

Константин Нациевский – 11,99%

Виталий Пашин – 8,83%

Сергей Смышляев – 3,24%

Алексей Севастьянов – 3,16%.

Явка оценивается в 45,31%.

Челябинск. Другие новости 09.09.19

«В этом году губернаторские кампании проходили сложнее»: эксперт об особенностях выборов-2019. / «Голос» обвинил ЦИК в провокации: «Откуда у вас эти сведения о фейках?». / На Южном Урале обработано более 71% избирательных бюллетеней. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»