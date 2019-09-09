Челябинская Дума переходить под новый контроль

Главными бенефициарами завершившихся выборов в райсоветы Челябинска стали госдеп Владимир Бурматов и выходцы из МГЕР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по предварительным данным, «Единая Россия» сохранила большинство во всех законодательных органах внутригородских районов Челябинска: из 170 депутатских мандатов «партия власти» уступила конкурентам лишь 34.

При этом следует понимать, что часть самовыдвиженцев, попавших в райсоветы, войдут во фракции ЕР. Таким образом, можно говорить о сокрушительном поражении оппозиционных партий. Так, из 112 кандидатов партии «Справедливая Россия» победу в своих округах одержали лишь 8, и это лучший результат оппозиционных партий. КПРФ получила 5 мандатов на 120 кандидатов (при этом депутат гордумы, кандидат в губернаторы Челябинской области Константин Нациевский умудрился проиграть не только губернаторские выборы, но и муниципальные, уступив в своем округе представителю СР), ЛДПР – 3 на 108. По одному представителю провели «Яблоко» и «Партия пенсионеров за справедливость».

Зато самовыдвиженцы смогли завоевать 16 мандатов. Причем, помимо провластных кандидатов, в райсоветы прошли представители несистемной оппозиции – активист штаба Навального Антон Лапин, участница движения против строительства Томинского ГОКа Алеся Субботина, эко-активистка Елена Вахтина. А также известный общественник, инвалид-колясочник Николай Ольховский.

Интересно, что выступавший с «зеленой» платформой список «Яблока» продемонстрировал откровенно провальный результат. Как и пытавшиеся эксплуатировать экологическую тему коммунисты.

Это может свидетельствовать, с одной стороны, о некотором падении электорального рейтинга «Единой России». С другой стороны, разочарование в оппозиции у челябинцев еще сильнее. Причем не важно, идет речь о системных партиях вроде СР, КПРФ или ЛДПР или о «пограничном» «Яблоке». Поэтому свои голоса горожане предпочли отдать самовыдвиженцам. Интересно, что предпочтение независимым кандидатам высказали и жители новых микрорайонов, где живут, в основном, молодые, социально и экономически активные южноуральцы.

Если же говорить о группах влияния, главным бенефициаром прошедших выборов стали депутат Государственной думы Владимир Бурматов и выходцы из «Молодой гвардии Единой России». В общей сложности, «молодогвардейцы» получили порядка 40 мандатов. Причем райсовет Металлургического района подопечные депутата будут контролировать полностью (у них здесь 15 из 25 мандатов), а в союзе с представителями Бориса Видгофа, с которым заключили соглашение, возьмут под контроль и Тракторозаводский райсовет.

Более того, на сотрудничество с ними придется пойти и еще одному победителю прошедших выборов – Илье Мительману. Вице-спикер предыдущего состава гордумы в упорной борьбе сломил сопротивление еще одного депутата Госдумы – Андрея Барышева и его движения «Соцгород», потерпевшего поражение в Курчатовском районе и собственной вотчине – Металлургическом. Однако Мительману не удалось провести весь свой пул кандидатов, и для контроля над райсоветом ему понадобится поддержка «молодогвардейцев».

В самой странной ситуации оказались представители «советской» группы (Сергей Овчинников, Виталий Рыльских и другие). Они по-прежнему сохранили контроль над Советским и Калининским райсоветами. Но могут оказаться «запертыми» в районах и крайне неуютно будут чувствовать себя в гордуме, ведь результаты ЕР на выборах в Советском районе – худшие в городе (партийным кандидатам достались лишь 15 из 25 мандатов). В итоге, они также могут оказаться в зависимости от «молодогвардейцев» и мэрии.

Таким образом, Владимир Бурматов, уже присягнувший на верность избранному губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и врио главы города Наталье Котовой, может взять под полный контроль городскую Думу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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