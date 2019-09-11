В центре Челябинска маршрутка врезалась в ограждение

В Челябинске маршрутный микроавтобус въехал в бетонное ограждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 11 сентября, около 11:40 на проспекте Ленина в районе Комсомольской площади.

Столкнулись автомобиль «Фольксваген» и микроавтобус «Форд», следовавший по маршруту №78 в сторону центра. Оба автомобиля двигались в попутном направлении. В результате столкновения маршрутка врезалась в бетонное ограждение строящейся станции метрополитена.

По словам очевидцев, к месту ДТП прибыло уже пять машин скорой медицинской помощи. По предварительным данным, пострадали шесть человек. По другой информации, пострадали 11 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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