В мэрии Челябинска рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой

В администрации Челябинска прокомментировали ДТП, случившееся сегодня на проспекте Ленина.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня около 11:40 в районе Комсомольской площади столкнулись автомобиль «Фольксваген» и микроавтобус «Форд», следовавший по маршруту №78 в сторону центра. Оба автомобиля двигались в попутном направлении. В результате столкновения маршрутка врезалась в бетонное ограждение строящейся станции метрополитена. «В маршрутном такси, принадлежащем ООО «Автолайн», пострадали 13 человек, сообщили в мэрии. Двое отказались от госпитализации, двое направлены в больницу с подозрением на сотрясение мозга и с ушибом бедра.

Три человека направлены в больницу с ушибами и переломом кисти.

Два человека направлены в больницу с подозрением на сотрясение и с переломом нижней челюсти.

Два человека направлены в больницу с травмами конечностей. Женщина и ребёнок направлены в больницу с подозрением на сотрясение мозга и с тупой травмой живота.

Все пострадавшие получают первую медицинскую помощь, будут ли они в дальнейшем госпитализированы, станет ясно через некоторое время».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 11.09.19

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