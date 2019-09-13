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Пятница, 13 сентября 2019, 09:33 мск

Новости Челябинск

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Челябинцев отвезут на воскресное авиашоу на спецрейсах

Спецрейсы на воскресное авиашоу организуют из нескольких районов Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления транспорта Челябинска, 14 сентября с 10:00 до 16:00 на аэродроме «Шагол» пройдут праздничные мероприятия, для доставки пассажиров будут организованы дополнительные маршруты автобусов, которые будут следовать по следующему расписанию.

«Площадь Революции – ЧВВАКУШ»

От площади Революции: (посадка на ост. в сторону ЮУрГУ): 9:00, 9:18, 9:37, 9:55, 10:14, 10:32, 10:51, 11:09, 11:28, 11:46, 12:05, 12:23, 13:46, 14:04, 14:23, 14:41, 15:00, 15:18, 15:39, 15:57, 16:16.

От остановки ЧВВАКУШ: 9:53, 10:13, 10:320 10:50, 11:09, 11:27, 12:49, 13:07, 13:26, 13:44, 14:03, 14:21, 14:42, 15:00, 15:19, 15:37, 15:56, 16:14, 16:35, 16:53, 17:12.

ДК «Строителей» – ЧВВАКУШ

От ДК Строителей (посадка на ост. в строну ДЦ «Импульс»): 9:30, 9:40, 9:50, 10:00, 10:10, 10:20, 10:30, 10:40, 10:50, 11:00, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40, 11:50, 12:00, 12:10, 12:20, 12:30, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20, 15:30, 15:40, 15:50, 16:00, 16:10, 16:20, 16:30, 16:40.

От остановки ЧВВАКУШ: 9:50, 10:00, 10:10, 10:20, 10:30, 10:40, 10:50, 11:00, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40, 11:50, 12:00, 12:10, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:10, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20, 15:30, 15:40, 15:50, 16:00, 16:10, 16:20, 16:30, 16:40, 16:50, 17:00.

Гостиница «Виктория» – ЧВВАКУШ

От остановки: гостиница «Виктории» (посадка на ост. в строну ТРК «Фиеста»): 9:30, 9:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 13:10, 13:30, 13:5, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50.

От остановки ЧВВАКУШ: 9:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10.

Кинотеатр «Аврора» – ЧВВАКУШ

От остановки кинотеатр «Аврора» (посадка на ост. в строну КБС): 9:30, 9:54, 10:18, 10:42, 11:06, 11:30, 11:54, 12:18, 12:42, 13:06, 13:54, 14:42, 15:30.

От остановки ЧВВАКУШ: 10:30, 10:54, 11:18, 11:42, 12:06, 12:54, 13:42, 14:30, 14:54, 15:42, 16:30, 16:54.

Стоимость проезда составит на маршруте от гостинцы «Виктория» – 25 рублей, на остальных маршрутах – 23 рубля. К оплате принимаются социальные и транспортные карты на всех маршуртах.

Напомним, в авиашоу, которое пройдет в воскресенье, примет участие авиационная группа «Стрижи».

Челябинск, Виктор Елисеев

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