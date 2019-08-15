«Стрижи» снова прилетят в Челябинск

«Стрижи» покажут высший пилотаж в Шаголе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, 14 сентября, в рамках празднования Дня города, на территории военного аэродрома «Шагол» состоится праздничное мероприятие при участии авиационной группы «Стрижи», которая продемонстрирует фигуры высшего пилотажа. Также зрителей порадуют своими выступлениями лучшие городские творческие коллективы.

«Стрижи» – авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Была сформирована 6 мая 1991 года на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших лётчиков подмосковной авиабазы Кубинка. 6 мая 2016 года пилотажная группа «Стрижи» отпраздновала своё 25-летие. Сейчас группа входит в состав Центра показа авиационной техники имени Ивана Кожедуба, выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.

Впервые «Стрижи» прилетели в Челябинск 7 лет назад, когда отмечали 100-летие военно-воздушных сил России.

«Стрижи» базируются на расположенном в 60 километрах от Москвы аэродроме Кубинка. Сегодня Кубинка известна как школа № 1 пилотажного мастерства в России.

Время проведения мероприятия с 10:00 до 15:00. Вход свободный.

Челябинск, Виктор Елисеев

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