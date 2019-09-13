Новый трамвай, поступивший в Челябинск, снова сломался

В Челябинске новый трамвай сломался в первый же день работы на маршруте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начала работы нового низкопольного трамвая в Челябинске не задалось: в первый же день, 12 сентября, после выхода на маршрут транспорт дважды сломался, спровоцировав заторы.

О первой поломке сообщили в сообществе «Челябинский транспорт» в 19:45. 26-метровая махина встала в районе площади Революции, парализовав движение трамваев в сторону железнодорожного вокзала. После аварии машина своим ходом добралась до вокзала, однако, через несколько минут снова встал, на этот раз на остановке «Стадион «Локомотив». Оттуда его уже отбуксировали в депо.

Сегодня на маршрут трамвай уже не вышел. В «ЧелябГЭТ» ждут специалистов с Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Напомним, ранее трамвай уже ломался во время его тестирования. По мнению некоторых водителей «ЧелябГЭТ», новая модель электротранспорта просто недоработана, и ставить её на маршрут преждевременно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.09.19

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