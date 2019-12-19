Ростех направил в Челябинск трамвай нового образца – для испытаний

Ростех направил в Челябинск на обкатку трамвай нового образца. Вагон, изготовленный на предприятии «Уралтрансмаш», входящем в корпорацию «Уралвагонзавод», уже прошел испытания такого типа в Екатеринбурге.

Как сообщили РИА «Новый День» в корпорации Ростех, впервые модель 71-415 была представлена широкой публике на международной выставке «Иннопром-2018», а зимой того же года прошла весь комплекс испытаний, была принята межведомственной комиссией и получила сертификат соответствия, после чего была запущена в серийное производство.

«Трамвай 71-415 – это полностью низкопольный четырехосный вагон европейского уровня. При его разработке учтены пожелания пассажиров и специалистов эксплуатирующих организаций, -заявляют в корпорации. – Для трамвая изготовлена поворотная тележка с двойным рессорным подвешиванием, не имеющая российских аналогов. Трамвай полностью отвечает требованиям программы «Доступная среда», в нем предусмотрено 29+1 место для сидения. Трамвай может перевозить до 175 человек.

Интерьер и экстерьер салона выполнены из композитных материалов. Передовые инженерные и инновационные решения, примененные при конструировании, позволяют производить трамвайные вагоны как с односторонним, так и с двусторонним расположением дверей.

Дизайн вагона проработан с учетом передовых мировых тенденций и отвечает всем современным требованиям эргономики и удобства пользования».

В час пик в нем будет тесновато. С другой стороны, зашедшие позже не будут «сидеть на шее» у тех, кто успел занять места (фото: «Уралтрансмаш»)

Разработчики утверждают, что для этой модели не нужно реконструировать остановочные комплексы, трамвайные линии и трамвайные депо: вагон полностью вписывается в существующую трамвайную инфраструктуру российских городов.

Напомним, предыдущий трамвай, произведенный в Усть-Катаве и проходивший обкатку в Челябинске, сломался в первый же день работы на маршруте.

Кстати, стоит екатеринбургский вагон примерно столько же, сколько и усть-катавский, цену которого заявляли на уровне 80 млн рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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