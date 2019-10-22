«Брависсимо!» Челябинцев осчастливят новыми подержанными трамваями

В Челябинске выйдут на маршруты 10 дополнительных трамваев. Назвать их новыми не поворачивается язык: они уже использовались МУП «ЧелябГЭТ, были капитально отремонтированы, но изъяты за долги перед лизинговой компанией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два последних года вагоны не эксплуатировались. По данным сотрудников челябинских транспортных предприятий хранились они под открытым небом: «На металлобазе они стояли – сами видели», – говорят транспортники.

ООО «ЧелябГЭТ» заплатило за них 7 млн рублей и собирается выпустить на линю после проведения всех необходимых технических процедур.

Горожане «подарок» не оценили: «Ну, что, челябинцы, покатались на новых современных трамваях европейского уровня?» – иронизируют челябинцы в соцсетях. «А сколько было обещаний перед выборами!»

«Выкупить металлолом для Челябинска гордумой – это очень круто! А не проще этих деятелей сдать в утиль?!» «Правильно, – весь хлам в Челябинске – маршрутки, трамваи: «Какой хозяин, такой и дом».

Многих заботит техническое состояние транспортного «секонд-хэнда»:

«Самая большая проблема старых трамваев – это их подвеска. Она настолько жесткая, что разбивает рельсы. Скоростной трамвай по таким рельсам не запустишь, нужно менять весь трамвайный парк, а этих динозавров отправлять на заслуженный отдых».

Но большинство комментаторов возмущены ситуацией:

«Себе «Камри» за 3 ляма купили, а народу трамвай за 700 тыщ…»

«Очередной европейский разворот общественного транспорта :) Все прям по кругу – сначала (ну, или быть точнее – в очередной раз ) пригоняют типа новые, но они к сожалению по тем или иным причинам не хотят у нас работать, а потом в очередной раз за бабки возрождают рухлядь – ДЕЛО МАМАТКАЗИНА-ДАВЫДОВА будет жить вечно».

«Т.е. в городе так и останется навсегда единственный красивый оранжевый трамвайчик №3?. Брависсимо новым управленцам города!»

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 22.10.19

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