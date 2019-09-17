В Челябинске закрыли движение троллейбусов по улице Мологвардейцев

Движение троллейбусов по Молодогвардейцев в Челябинске закроют на один день.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 17 сентября, в связи с устранением последствий обрыва контактной сети на перекрестке улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы, закрыто движение троллейбусов.

Движение организовано по временной схеме:

маршрут №10 ул. Молдавская – ул. Чичерина – Солнечный берег;

маршрут №17 ул. Молдавская – ул. Чичерина – Железнодорожный вокзал;

маршрут №14 ЧМК – Свердловский пр. – ПКиО им. Гагарина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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