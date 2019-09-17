В Челябинске закрыли движение троллейбусов по улице Мологвардейцев

Движение троллейбусов по Молодогвардейцев в Челябинске закроют на один день.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 17 сентября, в связи с устранением последствий обрыва контактной сети на перекрестке улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы, закрыто движение троллейбусов.
Движение организовано по временной схеме:
маршрут №10 ул. Молдавская – ул. Чичерина – Солнечный берег;
маршрут №17 ул. Молдавская – ул. Чичерина – Железнодорожный вокзал;
маршрут №14 ЧМК – Свердловский пр. – ПКиО им. Гагарина.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 17.09.19
17 сентября ожидаются следующие события – Челябинск. / Челябинцы требуют отставки главы госкомитета охраны памятников культурного наследия. / Из-за обрыва контактной сети северо-запад Челябинска остался без троллейбусов. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube