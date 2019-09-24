Дорожники срывают сроки выполнения нацпроекта в Челябинской области

Южноуральские общественники заявили о риске срыва сроков дорожных ремонтов по нацпроекту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, активисты организации проверили, как в регионе ремонтируют дороги в рамках нацпроекта, оценив около 50 объектов.

Проверка показала, что в ряде муниципалитетов работы проводятся с нарушениями. Замечания возникли к 17 участкам. Общественники направили обращения в областное министерство дорожного хозяйства и транспорта, а также мэрию Челябинска и предупредили о рисках срыва нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по срокам и качеству работ.

Среди самых частых недостатков – неровные стыки в местах примыкания нового и старого асфальта, неверно выполненные уклоны, колебания уровня отфрезерованного покрытия (то есть там, где сняли старый асфальтовый слой). В большинстве случаев подрядчики забывают об установке временных знаков.

Рекордсменом по количеству выявленных недочетов стал Челябинск. У общественников возникли сильные сомнения, что исполнитель, то есть ООО «Нижавтодорстрой», успеет выполнить весь объем работ (а это 18 участков улично-дорожной сети) качественно и в срок. Дата окончания ремонта по нацпроекту – 25 октября 2019 года. С учетом необходимости нанести разметку работы по укладке асфальтобетона должны закончиться не позднее 20 октября (то есть остается 28 дней).

«На сегодня подрядная организация ООО «Нижавтодорстрой» выполняет работы с отставанием от графика, сделав около 70% от всего объема по контракту. Чтобы уложить в Челябинске остающийся объем асфальтобетона текущими темпами, потребуется не менее 46 дней. С учетом оставшегося времени и количества недочетов, требующих исправлений, уже сейчас можно сделать неутешительный вывод о перспективах реализации нацпроекта в нашем регионе», – рассказал один из экспертов.

Активисты попросили областные власти и мэрию Челябинска взять ситуацию на особый контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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