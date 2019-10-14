Подрядчика нацпроекта в Челябинске заподозрили в картельном сговоре

Дорожная фирма, зашедшая на рынок Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы России, ведомство возбудило дело в отношении ООО «Нижавтодорстрой», ООО Фирма «Магистраль», ООО «ТПК «ЯКК», ООО «Ресурсы», ООО «Автодорстрой», ООО «НИЖЕГОРОДАВТОДОР», ООО «Дорожник», ООО «СК Конструктив», ООО «Техстрой» и ООО «Премьер» по признакам картеля на торгах в сфере дорожного строительства.

По предварительной информации, сумма контрактов, заключенных в ходе реализации антиконкурентного соглашения, составляет 3,4 миллиарда рублей. Дело возбуждено по материалам Общероссийского народного фронта «За честные закупки».

Напомним, ООО «Нижавтодорстрой» выиграл в нынешнем году торги на выполнение дорожных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Челябинске. Стоимость контракта составила 827 миллионов рублей.

В аукционе также пыталась участвовать ТПК «ЯКК», зарегистрированная в Челябинске. Однако, компанию не допустили к торгам из-за сомнительной банковской гарантии. А теперь компания-победитель задействовала в работе асфальтовый завод ЯКК. Между тем, общественники ранее заподозрили эти две компании в сговоре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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