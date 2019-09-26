В Верхнем Уфалее ликвидировали коммунальное ЧП, но воды в кранах нет

Власти Верхнего Уфалея отчитались о запуске нового насоса на скважине, но водоснабжение до сих пор не восстановлено.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Верхнего Уфалея, сегодня в 3:30 был запущен насос. Запуск прошел без сбоя, насос работает в штатном режиме. В течение 5-6 часов произойдёт наполнение резервуара.

По словам горожан, рано утром вода действительно появилась в кранах, но вскоре снова исчезла. В данный момент администрация округа проводит мониторинг состояния водоснабжения в домах. Организован подвоз питьевой воды по графику.

Напомним, коммунальное ЧП произошло на прошлой неделе: из строя вышло насосное оборудование сначала на скважине №11, а затем и на скважине №30. Во всем городе не оказалось резервных насосов соответствующей мощности. В результате без воды остались около 5,5 тысяч человек. Местные власти всячески пытались замять коммунальный скандал, путались в причинах аварии, что еще на несколько дней отсрочило ликвидацию ЧП. Кроме того, горожанам подвозили лишь техническую воду, непригодную для приготовления пищи.

Губернатор Алексей Текслер назвал случившееся «безответственным поведением местных властей», отметил, что «до руководства области вовремя не донесли масштаб сложившейся ситуации», после чего отправил в проблемный город министра строительства Виктора Тупикина.

Тем временем прокуратура провела проверку деятельности администрации и МУП «МПО Водоканал», и также сообщила об устранении коммунальной аварии. «По факту нарушения режима обеспечения населения водоснабжением главе Верхнего Уфалея и руководителю МУПа внесены представления об устранении нарушений закона, объявлены предостережения. В отношении юридического лица МУП «МПО» Водоканал возбуждено административное дело по статье 7.23 КоАП РФ. Материалы направлены для рассмотрения в Госжилинспекцию Челябинской области. В настоящее время водоснабжение восстановлено», – заявили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Юлия Димова

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