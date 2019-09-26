В Челябинской области коммерсанты продолжают уничтожать уникальное озеро

Челябинские общественники призывают губернатора остановить незаконную стройку в окрестностях озера Тургояк.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, уникальное озеро Тургояк, являющееся памятником природы, продолжает подвергаться негативному воздействию.

Очередной рейд активистов движения показал, что вокруг озера активно продолжается строительство, в том числе коммерческого жилья. Общественники обратились к губернатору региона с просьбой вмешаться в ситуацию.

Южноуральцы во время рейда убедились, что ситуация по сравнению с предыдущими проверками, проведенными в прошлом и в первой половине этого года, усугубилась: на территории клубного отеля «Золотой пляж» продолжают возводить незаконные сооружения, идет активная отсыпка береговой линии и сокращение акватории водоема.

Во время рейда активисты увидели, что на территории отеля был недавно построен пирс. На своих местах остались и ранее обнаруженные капитальные сооружения. На отсыпанной территории работает тяжелая строительная техника, что означает, что предприниматель не заинтересован в сохранении экологии памятника природы, уверены общественники.

«Многократные обращения в надзорные ведомства и министерство экологии результатов не дали. Нарушения, выявленные нами на озере Тургояк, очевидны, однако чиновники закрывают на них глаза, выполняя свои функции формально. Попустительство порождает чувство вседозволенности. В итоге нарушать закон начинают и остальные предприниматели», – заявил эксперт организации Виталий Вороной.

Серьезные нарушения остаются и на территории базы отдыха «Солнечный берег», где на земле лесного фонда возводятся дома на продажу. «Ранее мы зафиксировали строительство коттеджей в целях дальнейшей продажи на арендованной земле лесного фонда, предназначенной под рекреацию. Сейчас людям уже открыто предлагают купить незаконные дома, несмотря на то, что на участках лесного фонда любая капитальная застройка запрещена», – подчеркнул Вороной.

Также на территории памятника природы запрещено возведение строений в 20-метровой водоохранной зоне и ограничение доступа к водоему. На предмет этих нарушений владельцы базы отдыха «Солнечный берег» проверку не прошли.

На соседней базе отдыха «Форелька» обнаружены понтоны с возведенными на них кафе и банями, а также множество маломерных плавательных средств с двигателями внутреннего сгорания. Об этих нарушениях общественники информировали министерство экологии, ведомство подтвердило факты, однако результата не последовало.

Озеро Тургояк содержит более полутора миллиардов чистейшей пресной воды и входит в состав ценнейших водоемов мира, напоминают южноуральцы. Сохранность уникального памятника природы под угрозой. Общественники просят главу Челябинской области взять ситуацию на особый контроль и обратить внимание на то, что профильные ведомства уже несколько лет не решают проблему, несмотря на многочисленные обращения общественных организаций и жалобы южноуральцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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