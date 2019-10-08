Чиновный бардак поставил на грань выживания уникальные озера Южного Урала

Южноуральские чиновники не смогли рассказать, каким образом намерены обеспечить устойчивое существование озер Тургояк и Кисегач.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на ряде участков побережья Тургояка в течение следующих 20-40 лет может исчезнуть лес. Об этом заявила заместитель министра экологии Челябинской области Яна Куприкова.

Впрочем, в ведомстве, хотя и признают, что рекреационная нагрузку на Тургояк возрастает, но настаивают: продолжается это уже более ста лет. Конечно, ситуация сейчас усугубляется, соглашаются чиновники. Но крайними, похоже, хотят сделать диких туристов.

Между тем, по словам, министра культуры региона Алексея Бетехтина, вокруг Тургояка сегодня расположено более 400 баз отдыха. В 2017 году здесь отдохнуло более 470 тысяч человек, в 2018 году – больше миллиона туристов, в этом в минкульте ожидают еще большего числа посещений.

Министр признает, что необходима комплексная программа охраны озера. И даже заверяет, что такой план есть. Правда, пока в нем больше предложений, чем реализованных проектов. Но такие объяснения не устраивают губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Глава региона потребовал предоставить ему конкретный план с четкими условиями для любых работ и проектов вокруг озера.

Отметим, что общественники давно обращают внимание на проблемы озера Тургояк. При этом основную проблему видят в бесконтрольном ведении на его берегах хозяйственной деятельности. То есть, вопросы у них возникают не столько к диким туристам, сколько к бизнесменам, застраивающим берега и акваторию дачами, коттеджами, банями, базами отдыха и другими объектами.

Однако, сложившаяся ситуация, по всей видимости, устраивает минэкологии. В министерстве считают, что необходимо зафиксировать статус кво на территориях вокруг озера, то есть защитить лишь не тронутые территории. Те же объекты, которые уже существуют, сделать максимально безопасными для природы с помощью создания инфраструктуры. Каким образом в ведомстве намерены создавать инфраструктуру, не понятно. Ведь статус памятника природы, как говорят в том же минэкологии, не позволяет даже построить канализацию. Видимо, чиновники очень бы хотели смягчить режим использования Тургояка, отсюда и желание минэкологии сменить статус озера с памятника природы на природный парк. Но Алексей Текслер настаивает: Тургояк должен остаться памятником природы.

Еще одна проблемная точка на карте Челябинской области – озеро Кисегач. В Русском географическом обществе считают, что уже сейчас оно деградирует. Одной из проблем стали устаревшие очистные у курорта «Кисегач». Из-за них ухудшается вода в озере Табанкуль, которая, в свою очередь, попадает в Большой Кисегач.

Кроме того, общественники заявляют, что видимость в водах некогда прозрачного водоема теперь возможна лишь на глубине в 70 сантиметров, а само озеро обмелело на два с лишним метра. Между тем, Кисегач связано с рекой Миасс, и если уровень воды в озере продолжит падать, начнет мелеть и река.

Добавляет проблем и птицефабрика «Чебаркульская птица». По словам вице-губернатора Сергея Сушкова, очистные предприятия не справляются с действующими объемами производства, в итоге возникает угроза попадания фекальных вод в водный источник. К слову, по последнему фактов у главы региона особых сомнений не возникло. «Не успевают – пусть снижают производство», – заявил губернатор.

Что касается прозрачности и проседания озера, ряд экспертов представили иные цифры. По их мнению, видимость здесь достигает 3 метров, что, впрочем, тоже не слишком хорошо. А в уходе воды в минэкологии винят цикличность, заявляя, что аналогичная картина наблюдалась в 1949 году. Но общественники с чиновниками не согласны. 100% притоков к Кисегачу перекрыто, настаивают они. Воде просто неоткуда поступать в озеро.

При этом губернатора явно раздражает стремление чиновников министерства экологии во всем искать оправдание. Заканчивается дискуссия тем, что Алексей Текслер требует представить однозначный ответ по ситуации с притоками Кисегача, а не заниматься составлением исторических справок.

Впрочем, что касается будущего Тургояка и Кисегача, и сам губернатор видит его в рекреационном русле. Озера должны стать точками притяжения для туристов, настаивает глава региона, говоря о необходимости разработки комплексной программы развития этих водоемов. Если, конечно, их удастся сохранить. Пока этому мешает, среди прочего, отсутствие синхронизации в действиях заинтересованных лиц и органов власти. Так, например, по словам общественников, за тем же Тургояком сейчас наблюдают сразу несколько ведомств. Но проблемы озера все равно не решаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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