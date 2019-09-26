В Челябинске предложили изменить порядок проведения конкурса по выбору мэра

Оппозиция предложила изменить правила отбора кандидатов на пост главы Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в преддверии объявления конкурса на пост мэра Челябинска оппозиционные кандидаты предлагают сделать процедуру открытой, а требования к программам претендентов конкретизировать. С таким предложением выступил участник предыдущего конкурса на пост мэра Челябинска, один из лидеров движения «Стоп-ГОК» Василий Московец.

«Прошедший всего лишь зимой этого года конкурс показал, что процедура его проведения далека от совершенства. Но есть ведь ещё время заявить на рассмотрение вновь сформированной думе наши предложения», – заявил общественник на своей странице в социальных сетях, вызывая коллег на дискуссию.

По мнению Василия Московца, тестирование участников конкурса необходимо оставить. А вот к программам социально-экономического развития города предъявлять более конкретные требования – «дабы не повторять этого позорища с «программой» приснопамятного Владимира Елистратова (предыдущего главы города, с позором отставленного после того, как регион возглавил Алексей Текслер).

Кроме того, необходимо увеличить время на представление программ. 20 минут на такой серьезный вопрос – это форменное издевательство, уверен общественник. При этом нет сколь-нибудь серьезных причин для ограничения этого этапа конкурса одним днем. Спешка в этом вопросе вовсе ни к чему, настаивает челябинец.

Но самое главное – конкурс должен проходить более открыто, гласно и публично: «собеседование и защита программ в режиме прямой онлайн-трансляции и в присутствии депутатов, экспертов, да и горожане точно не помешают», рассуждает экс-участник предыдущего конкурс на пост главы Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.09.19

В Магнитогорске застройщик возводит микрорайон вместо магазина. / Алексей Кудрин: Пенсионеры раз и навсегда выведены из числа бедных. / Как в «Поле чудес»: в Госдуме назвали данные Росстата о росте экономики «подгоночными». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»