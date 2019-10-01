Приглашение на междусобойчик: в Челябинске официально дали старт конкурсу по должность мэра

Депутаты Челябинской городской думы объявили конкурс на кресло главы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская городская дума определила порядок проведения конкурса по избранию мэра и назвала своих представителей в конкурсной комиссии.

Документы от претендентов будут принимать с 7 по 21 октября. Конкурс пройдет, как и ранее, в форме индивидуального собеседования с членами конкурсной комиссии. От Челябинской городской думы в её состав вошли Олег Иванов, Галина Киреева, Денис Лапотышкин и Олег Толмачев. Все они – члены фракции «Единой России». Заявившая свою кандидатуру Валентина Курина от «Справедливой России» поддержки коллег не получила. Еще четырех членов утвердит губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По итогам работы комиссии на рассмотрение муниципального парламента будет представлено не менее двух кандидатур, из которых и предстоит выбрать главу Челябинска. Планируется, что сам конкурс состоится 12 ноября.

Напомним, ранее представители оппозиции предложили скорректировать положение о конкурсе на пост мэра: увеличить время для представления социально-экономической программы и сделать работу комиссии публичной. Однако, услышаны они не были. «Не предусмотрено ни тестирование участников конкурса (убрали даже упоминание), ни конкретные требования к программам социально-экономического развития города (кстати, упоминание о программах также вообще убрали), – оценил бывший участник предыдущего конкурса, проходившего в феврале этого года, один из лидеров движения «Стоп-ГОК» Василий Московец. – Ни слова об открытости конкурса, о праве челябинцев на присутствие при проведении конкурсных процедур».

Что же касается времени выступления кандидатов, то если в феврале выделялось по 20 минут на представление программы, то новое положение выделяет каждому претенденту до 10 минут, причем на «краткое изложение его видения (!) работы главы», возмущается общественник. В итоге, критерии отбора стали еще менее прозрачными, а сама по себе конкурсная процедура может выродиться в чиновный междусобойчик с заранее известным результатом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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