Коммунальный коллапс поссорил главу Верхнего Уфалея и депутатов

Глава администрации Верхнего Уфалея Вера Ускова обиделась на депутатов после громкого скандала с питьевой водой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», претензии в адрес депутатского корпуса градоначальница высказала на прошедшем в понедельник аппаратном совещании. Мэр заявила, что народные избранники не участвовали в решении проблем водоснабжения Верхнего Уфалея во время коммунального коллапса, в частности, лично не разносили воду жителям, сообщается на странице интернет-сообщества «Новости Верхнего Уфалея».

Напомним, недельная «засуха» накрыла южноуральский город 21 сентября, когда один за другим вышли из строя насосы на скважинах №11 и №30. Из-за отсутствия в городе резервного оборудования и изношенности коммунальных сетей без воды остались около 5,5 тысяч человек, была парализована работа социальных учреждений, закрылись детские сады.

Местные власти всячески пытались замять коммунальный скандал, путались в причинах аварии, не доложили о масштабах аварии правительству региона, что еще на несколько дней отсрочило ликвидацию ЧП. Кроме того, горожанам подвозили лишь техническую воду, непригодную для приготовления пищи. Когда информация дошла до руководства области, глава региона Алексей Текслер обвинил местные власти в безответственном поведении и отправил в проблемный город министра строительства и инфраструктуры Виктора Тупикина. Насос на скважине заменили, однако полного восстановления водоснабжения пришлось ждать еще несколько дней.

«Главу подвели замы, отвечающие за ЖКХ и экономику, а не депутаты. Депутаты виноваты только в том, что постеснялись вовремя контролировать главу за расходованием средств», – написала в соцсетях местная жительница. По данным пресс-службы губернатора Челябинской области, в 2019 году Верхний Уфалей получил из областного бюджета 27,9 миллиона рублей на модернизацию систем водоснабжения.

Напомним, депутат Вера Ускова, некогда возглавлявшая управляющую компанию ЖЭУ №1, победила на выборах мэра в ноябре 2015 года. Заручившись поддержкой представителей партии, оппозиционных «Единой России», коих на тот момент в местном парламенте оказалось большинство, Ускова получила 16 из 20 голосов, четверо воздержались. Еще два кандидата не получили в свою поддержку ни одного голоса.

Челябинск, Юлия Димова

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