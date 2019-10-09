Одних зальет, других заметет – погода продолжает подкидывать сюрпризы жителям России

Погода продолжает подкидывать сюрпризы жителям России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после бабьего лета с почти летней дневной температурой, на Урале ожидается резкое похолодание: уже сегодня температура воздуха понизится, а к выходным по ночам будет минус 1 – плюс 4, днем 7-12 градусов. Ожидаются дожди с мокрым снегом.

Резкое понижение температуры ожидается и в Приморье, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующего отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александра Голубева: если в начале недели там стояла теплая погода с температурой 17-22 градусов, то к выходным возможно понижение почти на десять градусов. Ночью 0 – минус 5, днем 6-11 тепла.

Холодные ночи ожидают жителей Чукотки – столбики термометров будут опускаться до минус 5-10 градусов. Днем не выше плюс 1. Местами пройдет снег.

На юго-западе Сибири – в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай – погода будет ровной, без изменений, но с осадками. Ночью минус 4 – плюс 1, днем 8-13 тепла. А вот в Иркутской области почти зима – ночью минус 8-13 градусов, днем не выше плюс 3 градусов.

Зато на северо-западе страны прогнозируется потепление: в середине недели по ночам еще возможны осадки в виде снега и отрицательные температуры ночью, но к выходным по ночам ожидается до плюс 7, днем – до плюс, а в Ленинградской области – даже до плюс 12. Правда, будут идти дожди.

Потеплеет и в Приволжском округе: в Нижегородской области, Пермском крае, Удмуртии, Чувашии – до плюс 11 градусов. В Самарской, Саратовской, Волгоградской областях – до плюс 15.

Тепло возвращается в Крым: если сегодня на полуострове еще не выше плюс 17, то уже завтра столбики термометров поползут вверх, и к выходным достигнут + 22 градусов днем. Умеренно теплая погода с кратковременными дождями сохранится в Ростовской области и Краснодарском крае.

В Москве и Подмосковье сегодня еще будет прохладно – не выше плюс 9. Но с 10 октября ожидается потепление: к выходным – до плюс 14, а в следующий понедельник, 14 октября, – до плюс 17.

Синоптики предупреждают: сегодня сильные осадки в виде снега ожидаются в Архангельской области, будет ветрено. В Краснодарском и Ставропольском краях, в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии возможны сильные дожди с грозами. Ливни ожидаются на Сахалине и Курильских островах, сильный снегопад в среду накроет Иркутскую область и юго-восток Якутии.

Кроме того, ненастная погода с 9 по 11 октября ожидается в Хабаровском крае: здесь сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. И 10-11 октября в Магаданской области сильный мокрый снег и ветер.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.10.19

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