И вот опять: в Верхнего Уфалея произошла крупная коммунальная авария

В Верхнем Уфалее произошла очередная крупная коммунальная авария: без воды остался весь центр города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром прорвало водовод на улице Бабикова – тот самый, который изношен на 90% и сейчас ремонтируется по требованию прокуратуры.

Авария произошла в 6 часов утра, в результате затопило не только прилегающую территорию, но стоящий поблизости частный дом – по словам очевидцев вода поднялась выше фундамента. Без воды остался весь микрорайон Центральный с населением несколько тысяч человек.

Ближе к 7 часам вечера городские власти сообщили: «На данный момент произведена разработка грунта в месте порыва, выполнена очистка трубопровода. Установлено, что причиной протечки стала образовавшаяся в асбоцементной трубе трещина длиной 3 метра. В связи с большой протяженностью трещины объем работ увеличен: производится замена целой секции трубопровода, время окончания работ сдвинулось.

Работниками «Водоканала» произведен демонтаж этого участка трубы, уже подготовлена заготовка для замены поврежденного участка. Сейчас производится установка металлической вставки на поврежденный участок, проводятся сварочные работы. После этого будет произведена чеканка концов трубопровода свинцом».

Сначала воду обещали включить к 22 часам, потом к 23:59.

В полночь горожане сообщили в соцсетях: «Время 00.00 и не булькает... Видимо, перебулькало где-то»

«И где обещанная водичка??? Вот честное слово, дураков нашли, что ли??? Сколько будут ещё обещаниями кормить??? Может, не тянуть и обратиться куда надо, чтобы начали шевелиться, ну, в самом деле, что за издевательство над людьми???»

«Из неделю в неделю, как проклятые, сидим то без света, то без воды», – возмущаются горожане. «Это не просто издевательство, а «натуральное» издевательство над людьми! Хоть бы отписались, чего людям ждать!"

Верхний Уфалей, Павел Зварзин

Верхний Уфалей. Другие новости 20.10.19

Выплюньте это немедленно: диетологи назвали самые опасные продукты питания. / Челябинские гопники оставили питерского миллионера без трусов. / Студента юрфака ДГУ грозят отчислить из вуза за вопросы о коррупции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»