Не смогли: в Верхнем Уфалее до сих пор не устранили аварию на водоводе

В Верхнем Уфалее не смогли устранить аварию на водоводе.

Как уже сообщал «Новый День», утром 20 октября прорвало водовод на улице Бабикова, в результате затопило не только прилегающую территорию, но стоящий поблизости частный дом – по словам очевидцев вода поднялась выше фундамента. Без воды остался весь микрорайон Центральный с населением несколько тысяч человек.

Восстановить водоснабжение обещали сначала к 22:00, потом к 24:00, но в назначенный срок воду не дали. Сегодня утром в мэрии сообщили:

«При ликвидации порыва не удалось поставить перемычку так как асбоцементная труба продавлена. В связи с этим принято решение установить заглушку в месте прорыва. Квартала: «А», «Б» и частично «В» подключаются к водоснабжению. Остальные дома будут подключены к водоснабжению после установки заглушки.

Все детские сады и школы будут работать».

В безводном списке более 40 пятиэтажных домов, однако горожане сообщают, что в ряд зданий, не попавших в перечень вода так и не вернулась. Это касается не только жилых домов, но и социальных учреждений.

Время возобновления водоснабжения не уточняется, график подвоза воды на сегодняшний день пока не опубликован.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

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