Жителей Верхнего Уфалея попросили запасти воду, которой нет вторые сутки

Жителей Верхнего Уфалея попросили запасти отключенную воду. Ситуацию с водоводом в Верхнем Уфалее обсуждали на аппаратном совещании при губернаторе.

Как уже сообщал «Новый День», утром 20 октября прорвало водовод на улице Бабикова, в результате затопило не только прилегающую территорию, но стоящий поблизости частный дом – по словам очевидцев вода поднялась выше фундамента. Без воды остался весь микрорайон Центральный с населением несколько тысяч человек.

Восстановить водоснабжение обещали сначала к 22:00, потом к 24:00, но в назначенный срок воду не дали. Сегодня утром в мэрии сообщили, что устранить аварию полностью не удается, поэтому более 40 пятиэтажных домов остаются без воды.

На совещании в Челябинске Алексей Текслер попросил министра ЖКХ Виктора Тупикина доложить обстановку: «Не могут зачеканить эллипсовидную трубу, – сообщил министр. – Если получится, воду подключат часам к 12 – 13. Если нет, будут дальше копать».

Однако уже сейчас известно, что не подключат: в 10:53 на сайте администрации Верхнего Уфалея появилось объявление

«В связи с установкой постоянной заглушки на водоводе по ул. Бабикова в районе дома 48, в период с 11:30 ч. до 17:00 ч. будет произведено отключение водоснабжения в мкр. «Центральный» по следующим адресам:

ул. Каслинская 2, 4, 4 «А», 6, 8, 3 «А», 5 ул. Бабикова 50, 50 «А», 64, 66, 66 «А», 66 «Б», 68, 68 «А», 70, 72, 74, 74 «А» ул. Суркова 53, 55, 55 «А», 57 ул. Уфалейская 1, 3 ул. Карла Маркса 186 ул. Ленина 190, 192, 194, 196, 159 «А», 161, 161 «А», 161 «Б», 163, 163 «А», 163 «Б», 165, 165 «А», 165 «Б», 167 ул. Прямицина 33, 35 ул. Свердлова 47.

Просьба жителям сделать запас воды».

Это вызвало бурю возмущения, так как в большинстве перечисленных домов воды нет со вчерашнего утра: «Да что же это за издевательство!!! Сколько можно, для кого это объявление? Для контролирующих органов? Чтобы набрать воды, нужно чтобы она из крана побежала, не?» «Кто детей наших горячим питанием обеспечит, интересно?! Дети немытые после выходных в школу пошли! Ни приготовить толком, ни помыть детей! Кошмар какой-то!» – негодуют горожане.

Тупикин сообщил, что в городе организован подвоз питьевой воды, однако на сайте городской администрации опубликован график подвоза только технической воды. Питьевую, похоже, подвозить сегодня не собираются.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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