Ледяной уикенд: в Челябинске почти в 2 раза выросло число травмированных

Число челябинцев, обратившихся к травматологам в минувшие выходные, выросло в 2 раза по сравнению с показателями конца предыдущей недели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ночь с 18 на 19 октября в городе понизилась температура воздуха и выпал снег. До этого шли дожди, поэтому и дороги, и тротуары покрыла наледь, которую сверху присыпало снегом. Если проезжую часть «расплавили», обильно обработав реагентами, до тротуаров ни у дорожников, ни у дворников руки не дошли.

Это только усугубляло ситуацию: горожане были вынуждены преодолевать потоки воды и грязи, в которые превратились дороги, а потом выходить в мокрой обуви на обледеневшие тротуары.

В результате с различными травмами в городские больницы 19 и 20 октября только на машинах «скорой помощи» было доставлено 72 человека, что почти в 2 раза больше показателей предыдущих выходных (40 человек). Сколько челябинцев обратились в травмпункты самостоятельно, пока не известно.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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