Котова заявилась на конкурс по выборам главы города

Временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова подала документы на участие в конкурсе на должность главы администрации.

Как уже сообщал «Новый День», глава Челябинска Владимир Елистратов, утвержденный в феврале текущего года, не проработал в этой должности и полгода – 24 июня он написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Заявление было рассмотрено городской Думой и удовлетворено в тот же день.

Исполняющей обязанности градоначальника назначили первого вице-мэра Наталью Котову. Конкурс на пост главы города назначен на 12 ноября. К сегодняшнему дню о притязаниях на это кресло заявили 8 человек: глава Металлургического района областного центра Сергей Кочетков, юристы Георгий Невский и Максим Бакулин, директор дома-интерната для престарелых и инвалидов Виталий Евгеньев, активист НОД Сергей Ворончихин, независимый эксперт Александр Нечепорук, директор по строительству ООО «Электростройсервис» Сергей Любимкин и гендиректор ассоциации «Челябинский региональный центр общественного контроля в сфере экологии, ЖКХ и транспорта» Игорь Медведев. Срок подачи документов истекает 21 октября. И вот сегодня утром необходимый пакет в конкурсную комиссию представила Наталья Котова.

Напомним, в минувшую пятницу врио главы города летала в Москву «на собеседование и согласование своей кандидатуры».

Судя по всему, кандидатуру в столице одобрили.

Челябинск, Светлана Намская

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