Строители конгресс-холла «Крылья» загрязняли реку Миасс

В Челябинске за загрязнение реки Миасс привлекли строителей конгресс-холла «Крылья».

«Челябинской природоохранной прокуратурой проверено исполнение строительными подрядными организациями природоохранного законодательства в процессе реализации проекта возведения общественно-делового центра «Конгресс-Холл» в районе набережной реки Миасс в городе Челябинске, – сообщили РИА «Новый День» в региональной прокуратуре. – Установлено, что АО ПО «Монтажник», ООО «СМУ № 12» и ООО СК «Геострой» выполняют подрядные строительные работы, связанные с осуществлением сброса дренажных вод в реку Миасс в отсутствие разрешительных документов на право использования поверхностного водного объекта.

По результатам проверки руководителям указанных хозяйствующих субъектов в целях устранения выявленных нарушений природоохранного законодательства в сфере водопользования природоохранным прокурором внесены представления об устранении нарушений законодательства.

В отношении указанных юридических лиц и должностных лиц хозяйствующих субъектов возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.6 КоАП РФ».

Минэкологии Челябинской области оштрафовало компании на 50 тысяч рублей каждую, кроме того, по 10 тысяч рублей должны будут заплатить должностные лица ООО «СМУ № 12» и ООО СК «Геострой».

Напомним, что пятницу, 18 октября, вновь разгорелся скандал с загрязнением реки Миасс – в воду попали нефтепродукты, маслянистое пятно растянулось почти на километр.

Глава хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий поспешил обвинить в произошедшем дорожников. Официально виновник ЧП пока не назван.

Челябинск, Павел Зварзин

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